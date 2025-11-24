Svetli način
Slovenija

V ljubljanski soseski Črnuški bajer odprli 11 oskrbovanih stanovanj

Ljubljana, 24. 11. 2025 16.38 | Posodobljeno pred 41 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , U.Z.
Komentarji
18

V soseski Črnuški bajer v Ljubljani so odprli 11 oskrbovanih stanovanj. Namenjena bodo starejšim od 65 let, zasnovana pa so tako, da omogočajo samostojno uporabo tudi ljudem s funkcionalnimi ovirami, med drugim so jih opremili s signalizacijo in opremo za nemoteno gibanje, komunikacijo in orientacijo. Primerno so uredili tudi poti, vhode, vrata, stopnice in klančine.

Javni stanovanjski sklad Mol je stanovanja različnih velikosti, skupaj z zunanjimi zelenimi površinami in 20 parkirnimi mesti, v zasebni stanovanjski soseski Lagom Črnuški bajer, odkupil od družbe ZL Living. Gre za šest dvosobnih, štiri enosobna in eno dvoinpolsobno stanovanje, vsa pa imajo neposreden stik z vrtom ob bajerju.

Oskrbovana stanovanja so zasnovana tako, da omogočajo samostojno uporabo tudi ljudem s funkcionalnimi ovirami, med drugim so jih opremili s signalizacijo in opremo za nemoteno gibanje, komunikacijo in orientacijo. Primerno so uredili tudi poti, vhode, vrata, stopnice in klančine.

Celotna ocenjena vrednost investicije znaša skoraj tri milijone evrov brez DDV. Javni stanovanjski sklad je za projekt pridobil 700.000 evrov nepovratnih sredstev Evropske unije iz Načrta za okrevanje in odpornost.

Direktor javnega stanovanjskega sklada Sašo Rink je ob odprtju dejal, da bo novih 11 stanovanj dopolnilo fond 82 obstoječih stanovanj, stanovalci pa bodo po njegovih besedah dobili kakovostno in mirno okolje za bivanje. Župan Zoran Janković pa je eni od najemnic predal ključe stanovanja.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je povedal, da projekt ljubljanskega stanovanjskega sklada Črnuški bajer predstavlja pomemben korak naprej v skupni zavezi k zagotavljanju dostopnih in kakovostnih stanovanj. Meni, da ljubljanski stanovanjski sklad s podporo župana na ravni Slovenije najbolje opravlja svojo nalogo zagotavljanja stanovanj za prebivalce. Oskrbovana stanovanja po njegovih besedah ne zagotavljajo le varnega in dostopnega bivališča, ampak starejšim omogočajo tudi možnost potrebne oskrbe in podpore, kar pa je bistveno za njihovo kakovostno in dostojanstveno življenje v skupnosti.

Po besedah ministra za javno upravo Franca Propsa pa je pomembno, da gradnja stanovanj v Ljubljani v zadnjih 20 letih teče z nezmanjšanim tempom, za kar sta zaslužna mestna oblast in javni stanovanjski sklad Mol.

Rink je dodal, da se fond najemnih stanovanj javnega stanovanjskega sklada nenehno veča, vključno z 11 novimi imajo 4680 enot. Trenutno je v gradnji še 87 stanovanj v soseski Zvezna ulica, otvoritev pričakujejo do konca leta ter soseska z 99 stanovanji na Rakovi Jelši in soseska Litijska - Pesarska s 97 stanovanji, ki naj bi bili zaključeni do sredine naslednjega leta.

Izbiro izvajalca in pričetek gradnje soseske ob Povšetovi ulici, kjer bo 361 stanovanj, pričakujejo do konca leta oziroma v začetku naslednjega. V gradnji je tudi zavetišče za brezdomce, ki naj bi bilo prav tako končano v sredini leta 2026.

Po besedah Rinka pa čakajo tudi na gradbeni dovoljenji za 44 stanovanj na lokaciji Jesihov Štradon in za 33 stanovanj na Resljevi cesti, ki bodo namenjena mladim.

Stanovanjski sklad Mol je pred kratkim Zvezi Anita Ogulin oddal hišo na lokaciji Podlipoglav za podporo in pomoč mladostnikom, danes pa je predsednica zveze Alenka Petkovšek od podjetja Dema plus dobila bon za kuhinjo, ki jo bodo vgradili v hiši.

soseska odprtje oskrbovana stanovanja Črnuški bajer ljubljana
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JanezNovak13
24. 11. 2025 17.28
+1
"Namenjena bodo starejšim od 65 let" in "šest dvosobnih, štiri enosobna in eno dvoinpolsobno stanovanje" Dvosobna in dvoinpolsobno? Za osebe 65+ let? Se pravi lahko poleg babice in dedka pride še kakšen od otrok? Tako stari so verjetno sami ali pa največ dve osebi in zato ne potrebujejo toliko prostora, ker to pomeni višje obratovalne stroške.
ODGOVORI
1 0
Veščec
24. 11. 2025 17.27
a je tut bajer zravn,d bodo krape pa some lovil
ODGOVORI
0 0
JaKugaPa
24. 11. 2025 17.26
Sigurno je pomota in manjka 0 zadaj
ODGOVORI
0 0
Castrum
24. 11. 2025 17.22
11! ..Z besedo enajst. ...Ćestitke.
ODGOVORI
0 0
Uporabnik1553006
24. 11. 2025 17.22
-1
Glavne informacije so zavite in skrite,teh verjetno ni nikjer za dobiti
ODGOVORI
0 1
Uporabnik1553006
24. 11. 2025 17.20
+1
In,kdo je upravičenec...kako do njega priti?
ODGOVORI
2 1
but_the_ppl_are_retarded
24. 11. 2025 17.19
+1
Pa zakaj so tako pretiravali in jih naredili 11?
ODGOVORI
2 1
Uporabnik1553006
24. 11. 2025 17.18
+0
Zakaj ni cene za najem takega stanovanja??????
ODGOVORI
1 1
polh 11
24. 11. 2025 17.16
+0
Super, ampak 11 stanovanj za eno drzavo pa tud ni glih uspeh... plus, da je povprecno kostal 300k€ po stanovanju...
ODGOVORI
1 1
don_ludvik
24. 11. 2025 17.15
+1
zoki prihaja tvoj čas za slovo
ODGOVORI
2 1
krjola
24. 11. 2025 17.15
+2
11 stanovanj hahaha...in za ta drobiž je treba medije klicat, pa članke objavljat...bedniki...
ODGOVORI
3 1
Misika1967
24. 11. 2025 17.06
-4
Koliko takih stanovanj je naredi Jansa??? 00000000 nobenega.
ODGOVORI
1 5
pingvinislo5
24. 11. 2025 17.20
+0
Pri gradnji stanovanj traja od idejne do izvedbe v povprečju 5-7 let. Večina stanovanj, ki so se odprla v tej vladi, je zastartala prejšnja vlada. Sam si lahko odgovoriš, katera vlada je to bila. Ampak z naslednjo vlado bo enako. Oni bodo hodili, se slikali na otvoritvah stanovanj in si prilaščali zasluge, čeprav je projekte začela trenutna vlada...
ODGOVORI
1 1
Killing of Hind Rajab
24. 11. 2025 17.04
+0
lepo....še izstop iz nata ...vsako leto požre ta milijarde za NIČ. ...in bo tudi takšnih reči za ljudi dovolj...
ODGOVORI
1 1
1butnskala
24. 11. 2025 17.04
Čemu odebeljnen tisk ??
ODGOVORI
0 0
jablan
24. 11. 2025 17.02
-1
cena?
ODGOVORI
0 1
bb5a
24. 11. 2025 17.01
+3
Naši južni bratje so navdušeni, že pakirajo kovčke...
ODGOVORI
4 1
borjac
24. 11. 2025 16.53
+2
Vsi pljuvajo , še posebej tisti ki niso nikoli nič zgradili , PA VENDAR SE SEDAJ POD TO VLADO GRADI , ODPIRA STANOVANJA , PLAČILA ZA DOMOVE STAREJŠIH SE ZNIŽUJEJO ..... in vendar se gradi !!!!
ODGOVORI
6 4
krjola
24. 11. 2025 17.13
ta stanovanja je gradila obična Ljubljana in ne država...
ODGOVORI
0 0
ISSN 1581-3711
