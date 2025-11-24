V ljubljanski soseski Črnuški bajer odprli 11 oskrbovanih stanovanj

V soseski Črnuški bajer v Ljubljani so odprli 11 oskrbovanih stanovanj. Namenjena bodo starejšim od 65 let, zasnovana pa so tako, da omogočajo samostojno uporabo tudi ljudem s funkcionalnimi ovirami, med drugim so jih opremili s signalizacijo in opremo za nemoteno gibanje, komunikacijo in orientacijo. Primerno so uredili tudi poti, vhode, vrata, stopnice in klančine.

Javni stanovanjski sklad Mol je stanovanja različnih velikosti, skupaj z zunanjimi zelenimi površinami in 20 parkirnimi mesti, v zasebni stanovanjski soseski Lagom Črnuški bajer, odkupil od družbe ZL Living. Gre za šest dvosobnih, štiri enosobna in eno dvoinpolsobno stanovanje, vsa pa imajo neposreden stik z vrtom ob bajerju. Oskrbovana stanovanja so zasnovana tako, da omogočajo samostojno uporabo tudi ljudem s funkcionalnimi ovirami, med drugim so jih opremili s signalizacijo in opremo za nemoteno gibanje, komunikacijo in orientacijo. Primerno so uredili tudi poti, vhode, vrata, stopnice in klančine.

Celotna ocenjena vrednost investicije znaša skoraj tri milijone evrov brez DDV. Javni stanovanjski sklad je za projekt pridobil 700.000 evrov nepovratnih sredstev Evropske unije iz Načrta za okrevanje in odpornost. Direktor javnega stanovanjskega sklada Sašo Rink je ob odprtju dejal, da bo novih 11 stanovanj dopolnilo fond 82 obstoječih stanovanj, stanovalci pa bodo po njegovih besedah dobili kakovostno in mirno okolje za bivanje. Župan Zoran Janković pa je eni od najemnic predal ključe stanovanja. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je povedal, da projekt ljubljanskega stanovanjskega sklada Črnuški bajer predstavlja pomemben korak naprej v skupni zavezi k zagotavljanju dostopnih in kakovostnih stanovanj. Meni, da ljubljanski stanovanjski sklad s podporo župana na ravni Slovenije najbolje opravlja svojo nalogo zagotavljanja stanovanj za prebivalce. Oskrbovana stanovanja po njegovih besedah ne zagotavljajo le varnega in dostopnega bivališča, ampak starejšim omogočajo tudi možnost potrebne oskrbe in podpore, kar pa je bistveno za njihovo kakovostno in dostojanstveno življenje v skupnosti. Po besedah ministra za javno upravo Franca Propsa pa je pomembno, da gradnja stanovanj v Ljubljani v zadnjih 20 letih teče z nezmanjšanim tempom, za kar sta zaslužna mestna oblast in javni stanovanjski sklad Mol.

