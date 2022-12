Na sobotni večer v Stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani poteka koncert pevskega zbora britanskega in slovenskega parlamenta. Koncert združuje ljudi dveh držav in različnih prepričanj v eno samo melodijo. V petek so se predstavili v našem državnem zboru in navdušili. Kot pravijo, je zelo dragoceno, če ima tudi državni parlament svoj pevski zbor, kajti glasba povezuje ljudi. Po besedah našega novinarja v pevskem zboru dobimo tudi lekcijo o tem, kako je videti prava demokracija.