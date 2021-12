V ljubljanski stolnici politično obarvana polnočna pridiga nadškofa Zoreta

Petnajst pred dvanajsto so zazvonili zvonovi, ki so vernike od blizu in daleč vabili na polnočno mašo. "Danes sem zelo hitela, da sem naredila jaslice, drevo, pa še večerjo in mi je ostalo premalo časa za poglobiti se vase, malo duhovnosti, zato pa zdaj grem k polnočnici," je povedala ena od vernic. Polnočnica je zaradi covidnih omejitev lani odpadla. Še pred pričetkom pa so letos na vhodu preverjali izpolnjevanje pogoja PCT. Obvezna je bila tudi uporaba maske, prav tako so morali verniki opustiti pozdrav miru s stiskom rok.