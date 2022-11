V ljubljanski Supernovi se je sesedel strop, v notranjost vdrla voda

Trenutek, ko se v nakupovalnem središču zruši strop, prostore pa zalije voda, je na video posnetek ujel eden od uporabnikov družbenega omrežja TikTok. S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da je do udora prišlo zaradi napake na vodovodnem sistemu in da v dogodku ni bil poškodovan nihče.

Tako v nakupovalnem središču Supernova kot tudi na ljubljanski policijski upravi so nam potrdili, da se je na Rudniku resnično zrušil strop nakupovalnega središča, nakar je notranjost zalila voda. Policisti so bili o dogodku obveščeni okoli 10. ure zjutraj, ko je v eni izmed trgovin na območju Rudnika v Ljubljani prišlo do napake na vodovodnem sistemu."Zaradi napake je pričela odtekati voda," so pojasnili. Posledično pa je iz stropne konstrukcije odpadel del suhomontažnih mavčnih plošč. Na spletu se je pojavil tudi video posnetek trenutka, ko se je v nakupovalnem središču zrušil strop. V trenutkih pred tem je mogoče videti, kako iz stropa curljajo potočki vode, nato pa se strop sesede. V tem času je bilo v nakupovalnem središču več oseb, vendar po do zdaj zbranih podatkih PU Ljubljana v dogodku ni bil poškodovan nihče, prav tako ni bil nihče ogrožen. Kot so še dejali, niso podani elementi kaznivih ravnanj, napako pa je upravljavec že saniral in zavaroval območje dogodka. Policisti so dogodek ustrezno zaznamovali. Za dodatne informacije smo prosili tudi Supernovo, na odgovore še čakamo.