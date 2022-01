V Ljutomeru zgorelo šest vozil, škode za do 45.000 evrov

Na silvestrovo je zagorelo vozilo na območju Ljutomera, nato pa se je požar razširil še na pet drugih vozil, ki so popolnoma zgorela. Policisti še ugotavljajo vzrok požara in zbirajo obvestila. Tuja krivda je zaenkrat izključena. Po nestrokovni oceni je nastalo med 40.000 in 45.000 evrov škode.

FOTO: PU Murska Sobota Policisti so bili o požaru obveščeni na silvestrovo malo pred 23. uro. Zagorel je avtomobil na dvorišču poslovnega subjekta, nato pa je požar zajel še pet drugih vozil, ki so popolnoma uničena, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.