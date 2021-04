V LMŠ za mesto ustavnega sodnika znova predlagajo Terška

Borut Pahor je sicer vodje poslanskih skupin pred časom že seznanil s svojim predlogom, da namerava za kandidata za ustavnega sodnika predlagati Janeza Kranjca , zaslužnega profesorja na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter izrednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU).

Kranjc po drugi strani ne more računati na podporo poslancev LMŠ, saj po njihovem prepričanju ustavno sodišče ne potrebuje takšnega profila, kot ga ima predlagani kandidat. Ustavno sodišče po besedah vodje poslanske skupine LMŠ Braneta Golubovića potrebuje človeka, ki bi pokrival področje pravnega varstva človekovih pravic in svoboščin, saj " smo v časih, ko se ustavno sodišče sooča z različnimi diskreditacijami in napadi vladajoče koalicije". Zato Pahorju kot kandidata znova predlagajo Andraža Terška , ki sicer ob prvem glasovanju ni dobil zadostne podpore. Glede drugih imen pa je Golubović dejal, da sam govori le o tistih, ki so " že v javnosti".

Tudi v SD niso naklonjeni Kranjcu, čeprav ga bodo, kot je dejal vodja poslanske skupineMatjaž Han, sprejeli na razgovor, če ga bo predsednik republike povabil. Svojega kandidata v SD nimajo in postopek prepuščajo Pahorju, je dodal. Glede morebitne podpore Teršku pa je Han dejal, da z njim ni težav in so ga enkrat že podprli. Sicer pa osebno meni, da bodo v sedanjih političnih razmerah težko prišli do novega ustavnega sodnika in bodo vsa prihodnja imenovanja ob aktualnih razmerjih v DZ težka.

Bolj so Kranjcu naklonjeni v SMC, ki je po besedah vodje poslanske skupine Gregorja Periča "nekdo, ki ima izjemne strokovne reference in ki je avtoriteta na svojem področju". Zato ocenjujejo, da bi lahko prispeval h kakovostnemu delu institucije ustavnega sodišča ter okrepil njegovo vlogo. Glede Terška pa je Perič dejal, da se o konkretnih ostalih imenih s predsednikom republike niso pogovarjali.

Današnji posvet je sicer namenjen tudi nekaterim drugim imenovanjem, ki DZ čakajo v prihodnje. Med temi so dodatni kandidati za viceguvernerja ter kandidati za sodnike na Sodišču EU in Splošnem sodišču EU.

Predsednik republike medtem nadaljuje posvetovanje še s preostalimi vodji poslanskih skupin, posvetovanja pa bodo potekala še v petek.