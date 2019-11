V ločitveno vojno zakoncev Jelinčič se je vpletel tudi Monikin novi partner

Rok Miklič , novi partner Monike Jelinčič , je vstopil v ločitveno vojno zakoncev Jelinčič. Na svojem Facebooku je v zdaj že izbrisanem pismu zapisal, da je že od vsega začetka vedel, da razbija družino, ampak da je na koncu zmagala ljubezen. "Najedal me je kot občutek krivde, kot nekakšno vsakodnevno opozorilo na to, da delam nekaj slabega. Razlog je bil v tem, da sem razdiral družino,razdiral sem vlogo mame in očeta, razdiral sem nekaj, za kar sem vedno trdil, da je nekaj svetega," je med drugim zapisal.

V zadnjih treh mesecih, odkar je odjeknilo, da se ločujeta, je njuna zgodba dobila povsem drug obraz. "Bala sem se ga vedno, ko sem rekla ne," je Jelinčičeva dejala sodnici. On pa o njej z odmevno izjavo:"Gospa Jelinčič, še zaenkrat, je prišla k meni pravzaprav gola in bosa, zdaj hoče imeti pa vilo in parcelo na morju in še pol hiše v Ljubljani."

In kaj je še zapisal Miklič, ki je dejal, da je ljubezen do Monike vedno imela grenak priokus? "Kljub temu občutku krivde nisem naredil koraka nazaj in se umaknil, saj je bila ljubezen močnejša. Vsekakor je ta grenak priokus postajal čedalje bolj ohlapen, saj sem spoznal, predvsem v zadnjem obdobju, da pojem družine v Monikinem primeru nikakor ni predstavljal tistega, kar je meni sveto. Spoznal sem, da sem s tem dejanjem svoji ljubljeni osebi končno odprl oči, jo rešil okov ter ji pokazal vse pozitivne strani življenja in to me osrečuje vsak dan," je še zapisal. Vzrok za pismo ni bila le izpoved ljubezni, temveč reakcija na ponedeljek, ko naj bi ga kazensko ovadil Jelinčičev odvetnik. Miklič trdi, da je bil napaden on – zaradi tega in obrekovanja je včeraj vložil kazenske ovadbe in prijavi na odvetniško zbornico. "V izogib dvomov v verodostojnost in resničnost moje izjave in ovadb sem pripravljen opraviti poligrafski test," je še zapisal.