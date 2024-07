V Logarski dolini del ceste odprt, pot proti Okrešlju pa še v celoti zaprta

V noči s petka na soboto se je ob obilnem deževju v dolino zrušila ogromna gmota kamenja in skal ter poškodovala tamkajšnjo priljubljeno planinsko pot na Okrešelj kot tudi cestišče med Logarskim kotom in slapom Rinka. Zato so cesto tam zaprli, pozneje pa, kot omenjeno, vzpostavili delno dostopnost.

"Tudi v prihodnjih dneh bomo obdržali to redarsko službo, ker se bomo lotili takoj interventne sanacije, ker bi radi čim prej vzpostavili cesto tudi na spodnjem delu krožišča," je dodala županja.

Spomnila je, da so na območju omejeni s prostorom, v dolino vodi samo ena cesta, po kateri bodo zaradi praznjenja struge Savinje kmalu začeli voziti tudi tovornjaki koncesionarja.

Po besedah županje si ni mogoče predstavljati, kako se je lahko tako visoko in v takšnih količinah kamenje zrušilo v dolino. V prihodnjem tednu bodo območje skušali posneti z dronom.

Planinska pot do slapa Rinka in naprej do Okrešlja je zaprta. Po besedah županje je gibanje tam zelo nevarno, so pa danes po njenih podatkih na terenu že člani Planinskega društva Celje Matica. Sicer pa drugih večjih težav na Solčavskem ni. Koča na Grohatu je normalno dostopna. "Obiskovalce tudi nagovarjamo, da kljub vsemu pridejo na Solčavsko in obiščejo kakšno drugo naravno vrednoto, kot so Robanov kot, Podolševa, Matkov kot. Imamo dosti za pokazati," je dodala županja.