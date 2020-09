V lokalih spet na voljo časopisi in revije

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v priporočilih še opozoril, da nevarnost za okužbo prek časopisov in revij vseeno obstaja, sploh ob slabši epidemiološki sliki.

Ker si revije in časopise iz rok v roke podaja več ljudi, na NIJZ še svetujejo, da se gostu, stranki ali obiskovalcu izvod posreduje s seznanilom, da je pri uporabi možna okužba. Prav tako morajo biti priložena navodila o preventivnih osnovnih zaščitnih ukrepih. Ob branju priporočajo tudi nošnjo obrazne maske.

Novinarji nekaterih časopisnih hiš so sicer že več mesecev opozarjali na to, da je ukrep prepovedi časopisov in revij v lokalih ter restavracijah nesorazmeren.

NIJZ o sprostitvi ukrepa ni obvestil nikogar

Ukrep so sicer odpravili že 2. septembra, vendar o tem niso nikogar obvestili. Pri časniku Delo so ob tem zapisali, da so časopisna podjetja zaradi začasne prepovedi uporabe časopisov v lokalih in restavracijah doživela začasne odpovedi.

Da o tem niso pošiljali nobenih informacij, so potrdili tudi na NIJZ. Ob tem so dodali, da je priporočil veliko, zato je smiselno, da vsak nosilec posamezne dejavnosti sproti spremlja nove informacije.