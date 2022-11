V lokalno politiko stopata tudi sin Janeza Janše in sin Nataše Pirc Musar

Državna volilna komisija zaključuje sezname kandidatur za župane in občinske svetnike. Statistika kaže, da lokalna oblast mika skoraj vsakega stotega Slovenca. Za župane se poteguje več kot 600 sodržavljanov, za občinske oziroma mestne svete skupno več kot 18.000. Kandidira pisana paleta Slovencev, ki so stari od 18 pa vse do 94 let. V lokalno politiko pa stopajo tudi otroci najbolj vidnih državnih politikov.

Po zadnjih podatkih, ki se še dopolnjujejo in bodo dokončni do ponedeljka, se za župana v 212 občinah skupno poteguje skoraj trikrat toliko kandidatov. Od tega je v 12 mestih občinah kar 75 kandidatov za župane. Spolna struktura kandidatov medtem kaže, da kandidira skoraj petkrat več moških kot žensk. Demografska struktura pa, da najstarejši kandidat šteje 82 let, najmlajši pa 60 let manj. V 48 občinah so kandidati medtem tako rekoč že izvoljeni, saj imajo le po enega županskega kandidata. V 37 občinah pa bodo zagotovo dobili novega župana, saj tam dosedanji ne kandidirajo več. icon-expand Maks Musar FOTO: Luka Kotnik Še veliko več interesa pa je za mestne oziroma občinske svetnike. Za te položaje kandidira več kot 18.600 sodržavljanov. Tu je spolna struktura precej bolj uravnotežena kot pri županih; najstarejši kandidat šteje kar 94 let, najmlajši pa 18. V lokalno politiko pa stopajo tudi otroci najbolj vidnih državnih politikov. V Grosuplju na listi SDS za svetnika kandidira sin šefa največje opozicijske stranke Janeza Janše. V Domžalah pa na listi Piratov sin predsedniške kandidatke Nataše Pirc Musar. Je pa sicer letos manj kandidatov kot na enakih volitvah pred štirimi leti.