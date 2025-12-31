Naslovnica
Slovenija

V Loškem Potoku –21,2 stopinje Celzija, v Mrzli Komni zledeneli špageti

Ljubljana, 31. 12. 2025 10.54 pred 1 uro 3 min branja 8

Avtor:
Rok Nosan N.L.
V mrazišču Mrzla Komna zmrznili špageti

Zadnji dan leta smo začeli z mrzlim jutrom, ki se v večjem delu Slovenije uvršča med tri najhladnejša v tem letu. Mraz je najbolj pritisnil v mraziščih na jugu države, kjer je k izrazitemu nočnemu ohlajanju poleg mrzle in suhe zračne mase prispevala tudi snežna odeja. Silvestrska noč bo sicer precej jasna in mrzla. In kakšno bo vreme v prvih dneh novega leta?

Po podatkih Agencije za okolje so najnižjo temperaturo izmerili v Novi vasi na Blokah, kjer se je ohladilo na –18,7 stopinje Celzija. Na Kredarici je bilo –17,7 stopinje Celzija, v Babnem Polju pa –16,3 stopinje Celzija. Neuradne meritve kažejo, da je bilo še hladneje v Retjah v Loškem Potoku, kjer se je temperatura spustila do –21,2 stopinje Celzija. Po nižinah večjega dela države so se jutranje temperature gibale med –12 in –6 stopinj Celzija, zmrzovalo pa je tudi ob morju; v Luki Koper so izmerili –3 stopinje Celzija.

Portal Neurje.si poroča, da se je v mrazišču Mrzla Komna temperatura spustila več kot 31 stopinj Celzija pod ničlo. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na to, kako nizko se bo spustilo živo srebro, vplivajo številni dejavniki. Poleg snežne odeje je zelo pomembna tudi oblika površja. Kraška polja, uvale, vrtače in druge kotanje delujejo kot naravne posode, v katere se ob jasnem in mirnem vremenu po sončnem zahodu steka mrzel zrak z okoliških pobočij. Ta je težji od toplejšega, zato se uleže na dno kotanje in se tu še naprej ohlaja z dolgovalovnim sevanjem.

Ker se mrzel zrak na dnu mrazišč zbira kot voda v posodi, so procesi nočnega ohlajanja izrazitejši in trajajo dalj časa kot v okolici. Prisotnost snežne odeje ta pojav še okrepi. Snežni pokrov namreč prevzame vlogo izolatorja, ki preprečuje, da bi toplota s tal uhajala v ozračje. Zgornja plast snežne odeje se zato močno ohladi, s tem pa tudi zrak nad njo.

Temperature ob 7. uri
Temperature ob 7. uri
FOTO: Arso

Pred nami sončen dan, po novem letu sprememba

Mrzlemu jutru bo sledil sončen dan. Oblakov bo malo, nekoliko več jih bo le na severovzhodu in jugozahodu države. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter, vendar bodo temperature kljub temu ostale skromne. Nad približno 500 metri nadmorske višine bo ves dan malo pod ničlo, drugod bo stopinjo ali dve nad ničlo, na Primorskem pa približno 6 stopinj Celzija.

Silvestrska noč bo precej jasna in mrzla, s temperaturami med –6 in –2 stopinj Celzija. Nekaj oblačnosti bo na vzhodu države in na Primorskem, megle pa zaradi šibkega zahodnega vetra ne pričakujemo.

Jutri, na prvi dan novega leta, se bodo oblaki s Primorske širili proti osrednji Sloveniji, medtem ko bo v severni in vzhodni Sloveniji še prevladovalo sončno vreme. Popoldanske temperature bodo višje kot danes, saj se bo ogrelo do okoli 5 stopinj Celzija, vendar bo vse izrazitejši veter poskrbel, da bo občutiti manj, kot bodo kazali termometri.

V petek se bo oblačnost zgostila in razširila nad vso Slovenijo. Na zahodu in jugu države se bodo začele pojavljati rahle padavine. Sprva bo lahko tudi po nekaterih nižinah rahlo snežilo, a bo ob jugozahodnem vetru sneg kmalu prešel v dež.

Napoved za konec tedna ostaja negotova. Zanesljivo se bo ohladilo, zato obstaja možnost sneženja tudi po nižinah, precejšnja neznanka pa za zdaj ostaja količina padavin.

mraz najnižja temperatura silvestrovo vreme Slovenija mrazišče

Lopov975
31. 12. 2025 11.59
snega ne bo. karte so se spremenile.lp
Odgovori
+1
1 0
Spijuniro Golubiro
31. 12. 2025 11.58
Dobr szmte nam naštimal. Haarp
Odgovori
0 0
Sanuka
31. 12. 2025 11.51
se že veselimo nove pošiljke snega, ga imamo še od prve runde tako da bo super!! otroci bojo veseli😁
Odgovori
0 0
dahent
31. 12. 2025 11.43
V Šentvidu pri Stični je ves že izginil. Za božič sem bil na Leskovcu na Kmetiji Čož in tam je res bilo veliko snega.
Odgovori
0 0
Čumli
31. 12. 2025 11.31
Ne se prezgodaj veselit, ki stvari se rade obrnejo.
Odgovori
0 0
asdfghjklč
31. 12. 2025 11.26
Komaj čakam... Še ta sneg se ni stopil od božiča, zdaj bo dva dneva pri nas spet na polno snežilo, pol pa krepko čez minus 10, recept, da bo na zmrznjeni podlagi snega se ta sneg še zelo dolgo obdržal.
Odgovori
+2
3 1
mestni
31. 12. 2025 11.21
Končno spet pravo škripanje pod škornji na sprehodu.
Odgovori
+2
3 1
JackRussell
31. 12. 2025 11.07
Zopet dobra stara teta zima kot smo jo poznali včasih. Kdor jo ne mara, naj se preseli na Florido.
Odgovori
+8
9 1
