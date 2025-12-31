V Loškem Potoku –21,2 stopinje Celzija, v Mrzli Komni zledeneli špageti

Po podatkih Agencije za okolje so najnižjo temperaturo izmerili v Novi vasi na Blokah, kjer se je ohladilo na –18,7 stopinje Celzija. Na Kredarici je bilo –17,7 stopinje Celzija, v Babnem Polju pa –16,3 stopinje Celzija. Neuradne meritve kažejo, da je bilo še hladneje v Retjah v Loškem Potoku, kjer se je temperatura spustila do –21,2 stopinje Celzija. Po nižinah večjega dela države so se jutranje temperature gibale med –12 in –6 stopinj Celzija, zmrzovalo pa je tudi ob morju; v Luki Koper so izmerili –3 stopinje Celzija. Portal Neurje.si poroča, da se je v mrazišču Mrzla Komna temperatura spustila več kot 31 stopinj Celzija pod ničlo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Na to, kako nizko se bo spustilo živo srebro, vplivajo številni dejavniki. Poleg snežne odeje je zelo pomembna tudi oblika površja. Kraška polja, uvale, vrtače in druge kotanje delujejo kot naravne posode, v katere se ob jasnem in mirnem vremenu po sončnem zahodu steka mrzel zrak z okoliških pobočij. Ta je težji od toplejšega, zato se uleže na dno kotanje in se tu še naprej ohlaja z dolgovalovnim sevanjem. Ker se mrzel zrak na dnu mrazišč zbira kot voda v posodi, so procesi nočnega ohlajanja izrazitejši in trajajo dalj časa kot v okolici. Prisotnost snežne odeje ta pojav še okrepi. Snežni pokrov namreč prevzame vlogo izolatorja, ki preprečuje, da bi toplota s tal uhajala v ozračje. Zgornja plast snežne odeje se zato močno ohladi, s tem pa tudi zrak nad njo.

Temperature ob 7. uri FOTO: Arso

Pred nami sončen dan, po novem letu sprememba