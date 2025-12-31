V Loškem Potoku –21,2 stopinje Celzija, v Mrzli Komni zledeneli špageti

Po podatkih Agencije za okolje so najnižjo temperaturo izmerili v Novi vasi na Blokah, kjer se je ohladilo na –18,7 stopinje Celzija. Na Kredarici je bilo –17,7 stopinje Celzija, v Babnem Polju pa –16,3 stopinje Celzija. Neuradne meritve kažejo, da je bilo še hladneje v Retjah v Loškem Potoku, kjer se je temperatura spustila do –21,2 stopinje Celzija. Po nižinah večjega dela države so se jutranje temperature gibale med –12 in –6 stopinj Celzija, zmrzovalo pa je tudi ob morju; v Luki Koper so izmerili –3 stopinje Celzija.
Portal Neurje.si poroča, da se je v mrazišču Mrzla Komna temperatura spustila več kot 31 stopinj Celzija pod ničlo.
Na to, kako nizko se bo spustilo živo srebro, vplivajo številni dejavniki. Poleg snežne odeje je zelo pomembna tudi oblika površja. Kraška polja, uvale, vrtače in druge kotanje delujejo kot naravne posode, v katere se ob jasnem in mirnem vremenu po sončnem zahodu steka mrzel zrak z okoliških pobočij. Ta je težji od toplejšega, zato se uleže na dno kotanje in se tu še naprej ohlaja z dolgovalovnim sevanjem.
Ker se mrzel zrak na dnu mrazišč zbira kot voda v posodi, so procesi nočnega ohlajanja izrazitejši in trajajo dalj časa kot v okolici. Prisotnost snežne odeje ta pojav še okrepi. Snežni pokrov namreč prevzame vlogo izolatorja, ki preprečuje, da bi toplota s tal uhajala v ozračje. Zgornja plast snežne odeje se zato močno ohladi, s tem pa tudi zrak nad njo.
Pred nami sončen dan, po novem letu sprememba
Mrzlemu jutru bo sledil sončen dan. Oblakov bo malo, nekoliko več jih bo le na severovzhodu in jugozahodu države. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter, vendar bodo temperature kljub temu ostale skromne. Nad približno 500 metri nadmorske višine bo ves dan malo pod ničlo, drugod bo stopinjo ali dve nad ničlo, na Primorskem pa približno 6 stopinj Celzija.
Silvestrska noč bo precej jasna in mrzla, s temperaturami med –6 in –2 stopinj Celzija. Nekaj oblačnosti bo na vzhodu države in na Primorskem, megle pa zaradi šibkega zahodnega vetra ne pričakujemo.
Jutri, na prvi dan novega leta, se bodo oblaki s Primorske širili proti osrednji Sloveniji, medtem ko bo v severni in vzhodni Sloveniji še prevladovalo sončno vreme. Popoldanske temperature bodo višje kot danes, saj se bo ogrelo do okoli 5 stopinj Celzija, vendar bo vse izrazitejši veter poskrbel, da bo občutiti manj, kot bodo kazali termometri.
V petek se bo oblačnost zgostila in razširila nad vso Slovenijo. Na zahodu in jugu države se bodo začele pojavljati rahle padavine. Sprva bo lahko tudi po nekaterih nižinah rahlo snežilo, a bo ob jugozahodnem vetru sneg kmalu prešel v dež.
Napoved za konec tedna ostaja negotova. Zanesljivo se bo ohladilo, zato obstaja možnost sneženja tudi po nižinah, precejšnja neznanka pa za zdaj ostaja količina padavin.
