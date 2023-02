V Loškem Potoku –23 stopinj, v prihodnjih dneh občutna otoplitev

Današnje jutro je v večjem delu Slovenije postreglo s še nižjimi temperaturami kot pretekli dnevi. V večjem delu Slovenije smo izmerili od –11 do –7, v krajih z debelejšo snežno odejo pa se je ohladilo pod –15 stopinj Celzija. V Kočevju in Logatcu so termometri pokazali –16, v Babnem Polju –20, v Novi vasi na Blokah –22, v Retjah v Loškem Potoku pa neuradno celo –23 stopinj Celzija.

Na to, kako nizko se bo v nekem kraju spustilo živo srebro, vplivajo številni dejavniki. Poleg snežne odeje je zelo pomembna tudi oblika površja. Kraška polja, uvale, vrtače in druge kotanje delujejo kot nekakšne posode, kamor se ob jasnem in mirnem ozračju po sončnem zahodu začne stekati hladen zrak z okoliških pobočij. Ta je težji od toplejšega, zato se uleže na dno kotanje in se tu še nadalje ohlaja z dolgovalovnim sevanjem.

Ker se mrzel zrak na dnu mrazišč zbira kot voda v posodi, so procesi nočnega ohlajanja izrazitejši in trajajo dalj časa kot v okolici, ohlajanje pa je še posebej izrazito ravno ob prisotnosti snežne odeje. Snežni pokrov namreč prevzame vlogo izolatorja, ki preprečuje, da bi toplota s tal uhajala v ozračje. Zgornja plast snežne odeje se ob tem močno ohladi in s tem tudi zrak nad njo.

V prihodnjih dneh bo mraz popustil

Petek bo sončen in čez dan občutno toplejši. Na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja, bodo temperature okoli 10 stopinj Celzija. V večjem delu Slovenije bo od 4 do 7 stopinj Celzija. Popoldne bo krepko nad ničlo tudi v alpskih dolinah.

Jutri se bo čez Slovenijo pomikala topla fronta, ki pa nam padavin ne bo prinesla, na vreme pri nas bo vplivala le z nekoliko povečano oblačnostjo. V hribih bo že zjutraj razmeroma toplo, čez dan pa se bo močno ogrelo tudi po nižinah. V najtoplejših krajih bodo temperature presegle 10 stopinj Celzija.

V nedeljo se vreme ne bo veliko spremenilo. Več oblačnosti bo na vzhodu, več jasnine pa na zahodu Slovenije. Ponekod bo zapihal severozahodni veter.