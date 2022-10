V luči referendumov in volitev burne debate tudi v parlamentu

Jesen bodo poleg volitev zaznamoval tudi referendumski trojček, ki ga že od samega začetka spremljajo burne debate tudi v parlamentu. Od torka je jasno, da gremo na referendum 27. novembra, torej na poseben referendumski dan. Prav tako v torek so v parlamentu tudi vnovič potrdili družinski zakonik in zavrnili pobudo za referendum o zakonu, ki izenačuje pravice istospolnih parov. O vsem tem smo govorili z Alenko Jeraj iz stranke SDS in Deanom Premik om iz Gibanja Svoboda.