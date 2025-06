V Luki Koper kriminalistične preiskave

Večer izpostavlja primera dveh, ki naj bi službo dobila, nato pa jima je bilo naročeno, naj v roku enega leta iz matične države priskrbita potrdila, da sta za delo žerjavista usposobljena. Oba naj bi bila člana luškega sindikata žerjavistov pristaniških delavcev (SŽPD), ki v sklopu Luke Koper velja za izjemno močnega in je več let odločal o vplivu zaposlenih na upravljanje podjetja.

Po informacijah Večera naj bi bila sporna predvsem zloraba položaja, česar naj bi bil poleg delavskega direktorja Vojka Rotarja osumljen še član luške uprave Gregor Belič . Oba naj bi namreč odobrila več zaposlitev žerjavistov v Luki Koper, čeprav naj bi bili ti brez ustrezne izobrazbe in kvalifikacij. Šlo naj bi za tuje delavce, predvsem iz Bosne in Hercegovine.

Kaj naj bi koprski kriminalisti preiskovali v Luki, uradno po pisanju Večera tako ni znano. Na Policijski upravi Koper so za časnik zapisali le, da poteka predkazenski postopek in da se torej zbirajo obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja.

Minuli teden je sicer po petnajstih letih večino v svetu delavcev prevzela opozicijska Modra lista. Ob tem naj bi kriminalisti preiskovali tudi sume, da je iz blagajne sindikata izginila večja količina sindikalnega denarja, za katerega je bilo odgovorno prejšnje vodstvo sindikata.

Rotar pa naj bi bil pod drobnogledom kriminalistov tudi zaradi suma, da naj bi pred časom uredil, da je eden od zaposlenih žerjavistov, ki je brat enega od zdaj že nekdanjih vodilnih v svetu delavcev, obdržal službo, čeprav naj bi bil na testu za droge pozitiven. Zaradi tega bi moral namreč dobiti izredno odpoved. Ob tem naj bi bil Rotar osumljen tudi mobinga nad sodelavkami.

To pa ni prva afera, v katero je bil letos vpleten Rotar. Večer še poroča, da naj bi bila januarja letos na Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) podana prijave suma korupcije in omejevanja konkurence pri Luki Koper, in sicer v zvezi z oddajanjem površin za postavitev avtomatov družbi Automatic Servis in še enemu podjetju.

To naj bi bilo močno privilegirano zaradi osebnega prijateljstva med Rotarjem in direktorjem poslovne enote Automatic Servisa v Kopru Matjažem Novakom. KPK takrat sicer očitanih kršitev iz svoje pristojnosti ni ugotovila, je pa aprila prijavo posredovala več organom, med drugim tudi policiji in nadzornemu svetu koprske luke.