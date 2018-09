V Luki Koper ne bo vojaške baze, se jim pa obeta velik logistični posel

V Luki in na železnicah poudarjajo, da imajo s prevozi izrednih težkih tovorov že bogate izkušnje, prav tako z vojaškim tovorom, a v manjšem obsegu. Obrambni minister Karl Erjavec pa je danes pojasnil, da na ministrstvu vedo za potek dogovorov, medtem ko z vsebino sam ni seznanjen, vojska prav tako še ni vključena v načrte za morebitno varovanje transportov. "Gre za zadevo, ki se tiče vaje, ki jo bo izvajala organizacija Nato, vendar, ker pogajanja potekajo med Luko Koper in ameriško vojsko, ne morem ničesar komentirati," je dejal.

Velik nov posel se obeta največjemu slovenskemu pristanišču, ki pa verjetno ne bi vzbudil pretirane pozornosti, če ne bi šlo za posel z ameriško vojsko. Na Obali so se celo razširile govorice, da bodo postavili Natovo vojaško bazo, kar pa ne drži. Posel prevoza tovorov za najmočnejšo vojsko na svetu tako še ni sklenjen, so pa nemški logisti, ki bi prevoze opravljali, že pregledali prepustnost naše železniške infrastrukure.

Medtem pa v največjem slovenskem pristanišču poudarjajo, da je bilo v preteklih tednih preceh nesporazumov zaradi omenjanja Nata. "Vojaške baze zagotovo ne bo," je bil jasen njihov predstavnik za odnose z javnostjo Sebastjan Šik. Povedal je, da se je nanje obrnila ameriška vojska, ki preučuje različne možnosti za premik svojih sil, enot in opreme skozi različna pristanišča. Razlog, da so se obrnili tudi na njih, so po Šikovih besedah tudi njihove bogate izkušnje s takimi posli. Več informacij o količinah tovora, rokih in ostalih podrobnostih pa v koprskem pristanišču za zdaj še ne želijo razkriti.



Tako tudi ni znano, ali bi izredne prevoze po slovenskih železnicah javnost sploh opazila. Kot je za oddajo 24UR pojasnil prvi mož Slovenskih železnic Dušan Mes, se na železnicah s predstavniki ameriške vojske ne pogovarjajo, je pa potrdil, da so v zvezi z omenjeno zadevo potekali pogovori z nemškim logistom, sicer enim večjih v evropskem merilu. Njegovi predstavniki so se se želeli seznaniti s karakteristikami železniških prog, lokomotiv, kar pa je povsem običajna praksa, ko govorimo o prevozu izrednega tovora. "Mi vsako leto prepeljemo nekaj vlakov, izkušnje imamo dobre, ponavadi gre za dobro plačan tovor, tudi dobro organiziran," je razložil Mes in dodal, da pri izrednih prevozih ne gre za znatne količne tovora. Po neuradnih informacijah naj bi, v primeru, če bo posel sklenjen, prevoze za ameriško vojsko opravljali šele naslednje leto.