V Luki Koper vzpostavljajo testno omrežje 5G

Telekom Slovenije v koprskem pristanišču načrtuje pametno 5G infrastrukturo na način, da bo lahko na njej (poleg komunikacijskih storitev) omogočil številna navidezna namenska omrežja za posamezne poslovne vertikale, kot so logistika, transport, zdravje, energija, tovarne, pametna mesta in skupnosti, so pojasnili v največjem slovenskem operaterju.

V Luki Koper bodo sodobno 5G omrežje uporabili za testiranje uporabniških izkušenj na področju varovanja pristanišča, izboljšave procesov v operativi ter na področju varovanja okolja. Sistem namreč omogoča boljšo pokritost območja ter hitrejši prenos večje količine podatkov, kot na primer video in foto materiala. S tega vidika omogoča lažji nadzor nad varnostjo in hitrostjo izvajanja pretovora. Prav tako olajša nadzor nad porabo električne energije, kar omogoča večjo energetsko učinkovitost.