V Luki Koper z novim rekordom: pretovorili prek 800.000 vozil v enem letu

Že v prvih dneh decembra so v Luki Koper na avtomobilskem terminalu presegli rekordno število iz leta 2018, ko so zabeležili 754.410 pretovorjenih vozil. A v luki se pri tej številki niso ustavili. "30. december 2022 se bo v zgodovino Luke Koper tako zapisal z zlatimi črkami, saj smo pretovorili zgodovinsko 800.000. vozilo," so ob novem rekordu sporočili iz Luke Koper. Glavni razlog za rekordne številke v pretovoru vozil so bili dodatni posli oziroma preusmeritev določenih količin iz severa Evrope na koprsko pristanišče.

"Kar smo pred tedni napovedovali, se je danes uresničilo. Kljub zahtevnim razmeram na avtomobilskem trgu, občasnim prekinitvam dobavnih verig, preobremenjenostjo ladijskih in skladiščnih kapacitet smo v Luki Koper dosegli nov mejnik. V kriznih trenutkih smo se odlično znašli in pridobili dodatne posle, ki so odločilno vplivali na dosego tega rezultata. Pretovorili smo že 800.000 vozil letos, s tem pa se še dodatno utrdili na logističnem zemljevidu Sredozemlja in Evrope. Ob tej priložnosti bi iskreno čestital vsem zaposlenim na avtomobilskem terminalu in vsem, ki so s svojim delom prispevali k izjemnemu dosežku, je ob novem rekordnem mejniku povedal predsednik uprave Luke Koper Boštjan Napast.