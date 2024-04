V Luki Koper zrastla ena največjih sončnih elektrarn v državi

V okviru projekta SOPOREM so v Luki Koper končali graditev ene izmed največjih sončnih elektrarn v državi s skupno močjo 3,3 megavata. Njihov cilj je vzpostavitev razmer za elektrifikacijo Obale in neposredna priključitev ladij na električno energijo. Projekt, ki je vreden 2,8 milijona evrov, bo pomembno prispeval k večji energetski neodvisnosti in čistejšemu okolju, so napovedali ob odprtju sončne elektrarne na strehah skladišč za generalne tovore.