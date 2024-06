V Luko Koper priplula druga največja kontejnerska ladja na 'zeleni' metanol

Ladja Astrid Maersk pluje na liniji AE12, ki povezuje Azijo in Evropo. V koprsko pristanišče je priplula včeraj iz Port Saida v Egiptu, pot pa bo nadaljevala proti Trstu (Italija), Tangerju (Maroko) in Singapurju.

"Prihod ladje Astrid Maersk v Koper, v Slovenijo in na Jadran je izjemen in nepozaben trenutek, ki mi je v veliko zadovoljstvo," je prepričan Ivić Vodopija, direktor Maersk za države Vzhodne Evrope. Kot pravi, uvedba takšnih okolju prijaznejših plovil pomeni za Maersk ključni mejnik na poti k razogljičenju pomorskega prometa. "Astrid Maersk skupaj s sestrskimi plovili uteleša naše ambicije na področju trajnosti in inovacij. Za zmanjšanje izpustov in dekarbonizacijo pa je potrebno sodelovanje celotnega ekosistema, ki vključuje stranke, partnerje, regulatorje in vse druge zainteresirane javnosti. Luka Koper je v tem pogledu eden ključnih partnerjev. V tem smo skupaj in današnji dan je viden dokaz, da se premikamo v pravo smer," je pojasnil.

Član uprave Luke Koper, d. d. Gregor Belič je povedal, da so bolj kot kdaj koli zavezani trajnostnemu razvoju in zeleni prihodnosti. "Prizadevamo si za energetsko samooskrbo in večjo energetsko neodvisnost ter za digitalizacijo procesov, s katerimi prav tako znižujemo svoj ogljični odtis. Že pred leti smo se lotili elektrifikacije delovne mehanizacije, številne izmed strojev smo že nadomestili z električnimi, ki so okolju najbolj prijazni," je povedal.

"Največji projekt, s katerim bomo konkretno zakorakali v smeri podnebnega prehoda, pa je elektrifikacija obal, ki bo po letu 2029 omogočila postopen priklop vseh tovornih ladij na elektriko neposredno z obale. Naši cenjeni partnerji z nami delijo enako zavezo, saj gre za odločitve, ki so ključnega pomena pri varstvu okolja. Zato pozdravljamo njihove načrte za izvedbo zelenega prehoda v njihovi floti," je še dejal.