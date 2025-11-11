V Lukovici gradnja nove soseske: na voljo bo 82 najemnih stanovanj

V Lukovici pri Domžalah so položili temeljni kamen za sosesko z 82 javnimi najemnimi stanovanji. Gradnja se bo začela še letos, končana pa naj bi bila leta 2027. Sosesko gradi Stanovanjski sklad RS. Današnje slovesnosti sta se udeležila tudi premier Robert Golob in minister, pristojen za stanovanjsko politiko, Simon Maljevac.

Projekt, katerega vrednost je ocenjena na 17,9 milijona evrov z davkom, obsega štiri stavbe s pritličjem in tremi nadstropji, v katerih bo skupno 82 stanovanj velikosti od 32 do 85 kvadratnih metrov. Objekti bodo energetsko učinkoviti; predvideno je mehansko prezračevanje z rekuperacijo toplote, na strehah objektov so predvidena mesta za montažo sončne elektrarne, pravijo v skladu. Soseska bo stala ob robu naselja v bližini avtoceste. Izgradnja komunalne infrastrukture za potrebe soseske bo po navedbah sklada pospešila tudi gradnjo na preostalem delu območja, kjer so predvidne javne, poslovne, storitvene dejavnosti in lahka industrija. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je v izjavi za medije ob dogodku poudaril, da gre za začetek največjega cikla gradnje javnih najemnih stanovanj. "Poleti smo sprejeli zakonodajni okvir, ki omogoča bistveno bolj sistematično gradnjo javnih najemnih stanovanj in predvsem smo zagotovili financiranje za gradnjo za prihodnjih 10 let v znesku 100 milijonov letno," je dejal.

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo















Premier Robert Golob icon-picture-layer-2 1 / 9

Županja Občine Lukovica Olga Vrankar je izpostavila zakonske spremembe, po katerih lahko občine pri oddaji stanovanj prednost dajo mladim, mladim družinam in kadrom, ki jih v lokalnem okolju primanjkuje. "Tudi v naši občini potrebujemo javna najemna stanovanja, da lahko pomagamo mladim družinam in ljudem iz deficitarnih poklicev, ki prispevajo k izboljšanju javnih storitev na našem območju, pri reševanju stanovanjskega problema," je v izjavi dejala županja. "Veselim se, da bo soseska v Lukovici čez dve leti dočakala, kot je rekla županja, mlade po meri občine, po meri lokalne skupnosti, mlade družine. Veselim se tudi, da bodo tu tudi varovana stanovanja za starejše. In seveda, da bi bilo čim več takih projektov tudi drugje po Sloveniji," je, kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, medtem dejal premier Robert Golob. Zemljišče v Lukovici ima sklad v lasti že dve desetletji, kupljeno je bilo za namen gradnje stanovanj za trg, kar je bila takrat usmeritev sklada, je povedal Remec. Z aktualno županjo so našli skupni interes in lani dorekli izvedbo projekta, je dodal. Interes občin za takšne projekte se sicer povečuje, je povedal in poudaril, da morajo pri tem občine zagotoviti komunalno opremo in drugo spremljevalno infrastrukturo, sklad pa izvede gradnjo stanovanj. Gre za enega od okoli 20 projektov republiškega sklada za skupno skoraj 1900 stanovanj ocenjene investicijske vrednosti dobrih 400 milijonov evrov, ki so v gradnji, projektiranju ali umeščanju v prostor.

Stanovanjska soseska, ki bo nastala v Lukovici FOTO: Stanovanjski sklad RS icon-expand

Največji projekti v Ljubljani, Mariboru in Kranju