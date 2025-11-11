Svetli način
Slovenija

V Lukovici gradnja nove soseske: na voljo bo 82 najemnih stanovanj

Lukovica, 11. 11. 2025 12.00

STA , M.S.
77

V Lukovici pri Domžalah so položili temeljni kamen za sosesko z 82 javnimi najemnimi stanovanji. Gradnja se bo začela še letos, končana pa naj bi bila leta 2027. Sosesko gradi Stanovanjski sklad RS. Današnje slovesnosti sta se udeležila tudi premier Robert Golob in minister, pristojen za stanovanjsko politiko, Simon Maljevac.

Projekt, katerega vrednost je ocenjena na 17,9 milijona evrov z davkom, obsega štiri stavbe s pritličjem in tremi nadstropji, v katerih bo skupno 82 stanovanj velikosti od 32 do 85 kvadratnih metrov. Objekti bodo energetsko učinkoviti; predvideno je mehansko prezračevanje z rekuperacijo toplote, na strehah objektov so predvidena mesta za montažo sončne elektrarne, pravijo v skladu.

Soseska bo stala ob robu naselja v bližini avtoceste. Izgradnja komunalne infrastrukture za potrebe soseske bo po navedbah sklada pospešila tudi gradnjo na preostalem delu območja, kjer so predvidne javne, poslovne, storitvene dejavnosti in lahka industrija.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je v izjavi za medije ob dogodku poudaril, da gre za začetek največjega cikla gradnje javnih najemnih stanovanj. "Poleti smo sprejeli zakonodajni okvir, ki omogoča bistveno bolj sistematično gradnjo javnih najemnih stanovanj in predvsem smo zagotovili financiranje za gradnjo za prihodnjih 10 let v znesku 100 milijonov letno," je dejal.

Županja Občine Lukovica Olga Vrankar je izpostavila zakonske spremembe, po katerih lahko občine pri oddaji stanovanj prednost dajo mladim, mladim družinam in kadrom, ki jih v lokalnem okolju primanjkuje.

"Tudi v naši občini potrebujemo javna najemna stanovanja, da lahko pomagamo mladim družinam in ljudem iz deficitarnih poklicev, ki prispevajo k izboljšanju javnih storitev na našem območju, pri reševanju stanovanjskega problema," je v izjavi dejala županja.

"Veselim se, da bo soseska v Lukovici čez dve leti dočakala, kot je rekla županja, mlade po meri občine, po meri lokalne skupnosti, mlade družine. Veselim se tudi, da bodo tu tudi varovana stanovanja za starejše. In seveda, da bi bilo čim več takih projektov tudi drugje po Sloveniji," je, kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, medtem dejal premier Robert Golob.

Zemljišče v Lukovici ima sklad v lasti že dve desetletji, kupljeno je bilo za namen gradnje stanovanj za trg, kar je bila takrat usmeritev sklada, je povedal Remec. Z aktualno županjo so našli skupni interes in lani dorekli izvedbo projekta, je dodal.

Interes občin za takšne projekte se sicer povečuje, je povedal in poudaril, da morajo pri tem občine zagotoviti komunalno opremo in drugo spremljevalno infrastrukturo, sklad pa izvede gradnjo stanovanj. Gre za enega od okoli 20 projektov republiškega sklada za skupno skoraj 1900 stanovanj ocenjene investicijske vrednosti dobrih 400 milijonov evrov, ki so v gradnji, projektiranju ali umeščanju v prostor.

Stanovanjska soseska, ki bo nastala v Lukovici
Stanovanjska soseska, ki bo nastala v Lukovici FOTO: Stanovanjski sklad RS

Največji projekti v Ljubljani, Mariboru in Kranju

Med temi so največji Glince Podutik v Ljubljani, kjer bo v treh fazah zgrajenih skupno 280 stanovanj, Novo Pobrežje v Mariboru, kjer bo v dveh fazah 439 stanovanj, in Ob Savi v Kranju, kjer bo v dveh fazah 269 stanovanj. Remec je prejšnji teden izrazil pričakovanje, da bodo integralna gradbena dovoljenja zanje dobili do konca leta, tako da bi lahko gradnja stekla v prvem polletju 2026.

"Samo ti trije projekti bodo zagotovili 1000 novih javnih najemnih stanovanj.Trenutno se poleg tega v Ljubljani gradi 300 stanovanj, v kratkem se jih bo še dodatnih 400. V tem mandatu je bil naš cilj postaviti dolgoročen okvir za gradnjo javnih najemnih stanovanj in veseli me, da se število javnih najemnih stanovanj konstantno povečuje in da se bo povečevalo tudi v prihodnjih letih," je dejal minister.

Sklad, ki ima trenutno skupaj nekaj manj kot 7400 javnih najemnih stanovanj, poleg lastnih investicij občinam in lokalnim skladom sofinancira projekte gradnje, za katere je letos in prihodnje leto namenjenih 31 milijonov evrov, v načrtu so tudi nakupi stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v vrednosti 15 milijonov evrov; s tem naj bi skupno zagotovili do 500 dodatnih javnih najemnih stanovanj.

stanovanja lukovica stanovanjski sklad
KOMENTARJI (77)

wsharky
11. 11. 2025 13.26
+1
tako se dela, v vsako slovensko vas par temnih, da postane celotna slovenija multi-kulti vrednotam prijazna država četitam delovnemu ministru Maljavcu da pospešeno gradnjo stanovanj
ODGOVORI
1 0
wsharky
11. 11. 2025 13.25
+2
končno se bomo mi iz Žabjeka preselili v nam primerna stanovanja za bivanje, hvala Maljavcu še posebej pa Robiju
ODGOVORI
2 0
Šarjan Marec
11. 11. 2025 13.16
+2
Bodo v Lukovici dobili močno kulturno obogatitev rjuharjev.
ODGOVORI
2 0
Kletni Goban in Janževec
11. 11. 2025 13.21
+1
In kolegov iz Žabjeka
ODGOVORI
1 0
Magic-G-spot
11. 11. 2025 13.16
Spodaj imate clanek... Do leta 2030 napovedujejo 20 tisoč stanovanj, do zdaj zgrajenih le 1600 pa se to gre zasluga prejsnjim vladam. :)Tudi ce bi to vse bilo zgrajeno po zaslugi Golobove vlade bodo s takim tempom izbolnili obljubo cez priblizno 13 mandatov.
ODGOVORI
0 0
SDS_je_poden
11. 11. 2025 13.25
Dejva poskusit takole.... za gradnjo stanovanj je treba zagotoviti neka stalna sredstva. A drži? Ta vlada je to zakonsko uredila, verjetno vseh 20.000 stanovanj res ne bo zgrajeno do 2030, jih bo pa mnogo več, kot če teh sredstev ne bi zagotovili.
ODGOVORI
0 0
duhccc
11. 11. 2025 13.10
+1
in kaj je problem delati z tujmu denarjem ...
ODGOVORI
1 0
Prototip
11. 11. 2025 13.09
+4
Kakšno lepo pokrajino bodo morali uničit,,,,
ODGOVORI
4 0
Port__CN
11. 11. 2025 13.07
-4
g.Maljevac dohitela obljubljeno kvoto in vam zapira L........e !
ODGOVORI
1 5
pingvinislo5
11. 11. 2025 13.06
+6
Projekt je iz leta 2021. Leta 2022 so imeli javno predstavitev idejne zasnove. Marca 2025 so dobili gradbeno. Novembra 2025 začetek gradnje. 2027 (če ne bo kakih presenečenj) bo projekt zgrajen. Torej v celotnem ciklu enega projekta se bodo zvrstile tri vlade, zato sedaj katerokoli vlado izpostavljat, da ima neke zasluge, je zgolj nabiranje nekih političnih točk. Procesi tečejo, neglede kdo je na oblasti.
ODGOVORI
6 0
SDS_je_poden
11. 11. 2025 13.09
Čas med projektno zasnovo in izdajo gradbenega dovoljenja je čisto predolg. Slovenci smo doktorji, ko je treba kaj s papirologijo zakomplicirat.
ODGOVORI
0 0
ArkaMast
11. 11. 2025 13.04
+2
Odlično da so javna stanovanja. Da si ga kupiš je danes predrago.
ODGOVORI
3 1
SDS_je_poden
11. 11. 2025 13.06
-2
V tujini večino ljudi živi v najemu, je pa res, da tam na najemniških trgih ni takega teksasa, kot je pri nas.
ODGOVORI
1 3
Kletni Goban in Janževec
11. 11. 2025 13.09
+1
Arka ja, ampak prednost bodo spet imeli socialno ogroženi, se pravi tisti ki so od dol....Ko bo dal enkrat levak pravilo, da samo državljan, rojen tukaj lahko najame, bom takoj ploskal
ODGOVORI
2 1
Podlesničar
11. 11. 2025 13.12
+2
rojeni tukaj, bodo pa sami srbi in bosanci.
ODGOVORI
2 0
ArkaMast
11. 11. 2025 13.15
+0
Tako zanimivo da je recimo Nsi tako proti, da bi se kdo naselil od dol, če prav je sam Jezus Kristus najbolj od dol. Tako dvolično za Guinnesov rekord.
ODGOVORI
2 2
Kletni Goban in Janževec
11. 11. 2025 13.15
-2
Bla bla bla, pa še tvoji kolegi iz Žabjeka so se naveličali romunske prikolice
ODGOVORI
0 2
ijsales
11. 11. 2025 13.00
+8
sredi podeželskega naselja blokovska soseska z ravnimi strehami..ali imajo vsaj malo estetike...očitno ne
ODGOVORI
8 0
TITO50
11. 11. 2025 13.00
-2
Desnuharji, volite svoje, da bodo lažje ustavili gradnje, ker sami niso sposobni za nič.
ODGOVORI
2 4
PomisliNaSonce
11. 11. 2025 12.57
+1
Bodo kar na močvirju ob tik ob avtocesti gradili...bomba kvaliteta bo tole, predvsem za umetno vreme delat in bolezen širit še bolj učinkovito :)
ODGOVORI
5 4
Polkavalčekrokenrol
11. 11. 2025 12.54
-5
Vlada je v dobri kondiciji,ko se spomnem prejšnje žalosti se mi želodec obrača,res je bilo težko živet pod bivšo vlado,škoda tistih dveh let,upajmo da nikoli več
ODGOVORI
5 10
Kletni Goban in Janževec
11. 11. 2025 12.55
+2
Drugače bi moral ŠAREC levo vlado vodit samo levaki se pokakcate ko je treba kaj
ODGOVORI
5 3
PomisliNaSonce
11. 11. 2025 12.52
-1
Veji kje jim vreme fali, pa rečte pobje če sistemc lahko mimo svoje kože kj nardi :)
ODGOVORI
1 2
Odisej25
11. 11. 2025 12.47
-8
Kako uživam, ko berem nemoč janšistov. Nikakor jim ne gre v glavo, da se javna stanovanja gradijo. Nikakor se ne morejo sprijazniti s tem, da ta vlada dela velike poteze v dobrobit državljanov. Iz njihovih komentarjev se da razbrati, kako močno trpijo. Ta vlada pod Golobom je zagotovo največ naredila za državljane. Da pa ne bi bil krivičen, prosim janšiste, naj pojasnijo kaj je Janša dobrega storil za državljane? Malo pomagam. Uvedel je vinjetni sistem in si izmislil uspešno parlo I feel sLOVEenija.
ODGOVORI
7 15
Rothschild1
11. 11. 2025 12.53
+2
Iz tvojega zapisa se na dalec vidi, kako povprecen pernati navijac trpi. 72 stanovanj leta 2027? Dalec je do 30.000 na leto. In 100 his na mesec … pa niti ene se niso zgradili 🤷‍♀️
ODGOVORI
7 5
kvintus
11. 11. 2025 12.57
+4
NI JJ ne Holob, niti ne bo noben ki še pride! Vsi samo k*adejo, za ljudi jim ni mar! Slovenija je balkan, bila in ostala, korupcija cveti ... Glede na število prebivalcev smo na samem vrhu ...!
ODGOVORI
5 1
pingvinislo5
11. 11. 2025 13.01
+3
Odisej25, projekt je iz leta 2021 - kdo je bil takrat na oblasi?!! Vsak tak projekt rabi od idejne do izvedbe v povprečju 7 let, torej kar zastavi pretekla vlada, bo na otvoritvi naslednja vlada ali celo dve vladi kasneje...!!
ODGOVORI
4 1
Jernej Sekirnik
11. 11. 2025 12.41
+9
Najemnina bo največ 7 eur na m2, obljubljeno s strani Luna Mesec. Torej lahko manj. Gneča na AC za LJ še večja katastrofa kot sedaj, to je to. Odlično.
ODGOVORI
10 1
Kletni Goban in Janževec
11. 11. 2025 12.47
+8
Mesec skrbi da bodo bodoči novi državljani Slovenije zadovoljni
ODGOVORI
8 0
SDS_je_poden
11. 11. 2025 12.51
-4
Da bi se pa vidva doktorja desnuharskih znanosti vprašala, zakaj hudiča moramo vsi začeti službe ob 8h in s tem sami sebi delamo probleme na cesti, to pa ne, a?
ODGOVORI
2 6
Kletni Goban in Janževec
11. 11. 2025 12.54
+0
Levakarji pač ne znate povlečt sredstva za 3.pas, Janez bi že zdavnej povlekel.iz EU
ODGOVORI
3 3
SDS_je_poden
11. 11. 2025 13.05
-1
Gobica nisem še slišal, da bi nam EU ponujala denar za širitev AC. Za gradnjo kakšnega dodatnega kraka že, za širitev pa še ne. Imaš ti kakšne podatke o tem?
ODGOVORI
0 1
Kletni Goban in Janževec
11. 11. 2025 13.08
+1
Sej ne ponuja, sam moraš lobirat in zmagat, bodo pa malo manj poljaki al pa hrvati gradili, ane
ODGOVORI
1 0
Kletni Goban in Janževec
11. 11. 2025 13.10
Za širitev tistih nekaj 10km bi se dalo zmenit z EU
ODGOVORI
0 0
SDS_je_poden
11. 11. 2025 13.11
Gobica ni tako enostavno. Konec koncev mora projekt širitve AC skozi bruseljsko sito in ni rečeno, da bi nam odobrili sredstva.
ODGOVORI
0 0
flojdi
11. 11. 2025 12.40
+4
..in pokvarjen" bo zelo lep kraj
ODGOVORI
6 2
Kletni Goban in Janževec
11. 11. 2025 12.39
+9
Maljevac a to za svoje otroke gradiš? A za kosovirje? Bo treba najprej kakšno gospodično napumpat ane, ne pa svojega Zoltana v Budimpešti ljubiti
ODGOVORI
13 4
Roadkill
11. 11. 2025 12.42
-8
vidim da je martinovo v polnem teku
ODGOVORI
2 10
Kletni Goban in Janževec
11. 11. 2025 12.47
+3
Bla bla bla, drugače pa nič narobe, sveti Martin blagoslavlja
ODGOVORI
4 1
Roadkill
11. 11. 2025 12.48
+3
na zdravje
ODGOVORI
4 1
SDS_je_poden
11. 11. 2025 12.34
-10
Podpiram! Upam, da bo cena najemnin sprejemljiva, ker tržne najemnine so res visoke, veliko najemodajalcev pa bi rabilo psihiatrično obravnavo. Mladi so ujetniki razmer na nepremičninskem trgu, nimajo denarja za tržne najemnine, še manj za kupnine, posledično trpi rodnost....
ODGOVORI
2 12
2mt8
11. 11. 2025 12.40
+10
Najemna stanovanja so namenjena ex SFRJ priseljencem, ne Slovencem. Intimna opcija je v Sloveniji pač prevladujoča opcija.
ODGOVORI
14 4
SDS_je_poden
11. 11. 2025 12.52
-2
2mt8: Spet nekaj na pamet pišeš?
ODGOVORI
2 4
Rothschild1
11. 11. 2025 12.55
+1
kar kupi stanovanje ali hiso. Se bolje, lastnorocno jo nared. Potem pa ljudi posiljal k psihiatru
ODGOVORI
3 2
Mehtilda
11. 11. 2025 13.00
+2
Kolikor vem, se neprofitna stanovanja delijo glede na dohodke. Moraš ga imeti nekaj, ne pa preveč. V manjših mestih je manj povpraševanja, torej pridejo do tega tudi klene slovenske družine. V Ljubljani in okolici ( za MB pač ne vem) pa pač večinoma družine, ki so se priselile sem. To pomeni, da imamo očitno ostali dovolj velike dohodke. Se pravi, nam je dobro. To pa tudi nič ni narobe
ODGOVORI
2 0
SDS_je_poden
11. 11. 2025 13.07
+0
Rothschild1: Odplačujem kredit za svoje stanovanje, tako da ne lupaj neumnosti. Si se prepoznal glede psihiatra? Veliko vas je takih...
ODGOVORI
1 1
Roadkill
11. 11. 2025 12.32
-5
Levica se je kar izkazala s svojimi ministri. Sploh ministrica za kulturo je ena boljših
ODGOVORI
5 10
Roadkill
11. 11. 2025 12.33
-4
Lahko bi bila tudi naslednja predsednica vlade glede na sposobnost
ODGOVORI
4 8
Prototip
11. 11. 2025 12.35
+11
saj se hecaš,ane
ODGOVORI
11 0
Roadkill
11. 11. 2025 12.37
-6
ne čisto resno mislim
ODGOVORI
3 9
Prototip
11. 11. 2025 12.42
+8
Samo kulturnikom,ji pa ni ratalo dati bajnih pokojnin,,,,pomladi bo šla itak v zgodovino,,,isto kot luka,maljevac itd...
ODGOVORI
8 0
2mt8
11. 11. 2025 12.42
+9
Če bi bila Asta predsednica vlade, bi verjetno vse ulične svetilke imele v Sloveniji na vrhu rdečo zvezdo.
ODGOVORI
9 0
Roadkill
11. 11. 2025 12.43
-2
ti še ko ponoči pogledaš v nebo vidiš rdeče zvezde
ODGOVORI
2 4
