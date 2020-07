V Lukovici zaradi udara strele zagorel hlev, v Idriji klestila toča

Uresničile so se napovedi vremenoslovcev: dobršen del Slovenije so včeraj popoldan zajela krajevna neurja. Po do zdaj zbranih podatkih Regijskih centrov za obveščanje so bili v zvezi s tem zabeleženi 103 dogodki, na delu pa so bili gasilci s štirih poklicnih enot in 51 prostovoljnih društev. Najhuje je bilo na širšem območju Celja, Ljubljane, Novega mesta, Postojne, Slovenj Gradca in Trbovelj, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Gasilci so v večini primerov posredovali zaradi črpanja meteornih voda iz različnih objektov, s protipoplavnimi vrečami so varovali objekte in odstranjevali večje število podrtih dreves. Sprožili so se štirje zemeljski plazovi na lokalne ceste. Na delu so bili tudi delavci cestnih in komunalnih podjetij.

Zaradi udara strele zgorela kašča v Žalcu, požar tudi v Lukovici

Meteorne vode so poplavile podvoz in pokriti del trgovskega parkirišča v Novem mestu, v Prevaljah se je na lokalno cesto podrl električni drog, v Idriji je klestila toča. V naselju Pongrac v občini Žalec je zaradi udara strele v celoti zgorela kašča in predmeti v njej.

V Prevaljah v občini Lukovica pa je prav tako zaradi udara strele zagorelo ostrešje hleva. "Večji del ostrešja je pogorelo, kot tudi krma, nekaj kmetijske mehanizacije je uničene. Gasilci so rešili osem glav živine in preprečili širjenje požara na stanovanjsko hišo. Nekaj preostale krme so še pozno v noč odvažali stran, pogasili so še posamezna žarišča," so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje. Na Policijski upravi Ljubljana so dodali, da je ob tem nastala velika materialna škoda. "Dve osebi sta bili zaradi vdihavanja dima s kraja odpeljani z reševalnim vozilom,"so še sporočili s PU Ljubljana.

V petek spet lahko nastanejo krajevna neurja

Spremenljivo vreme s plohami in nevihtami se bo nadaljevalo. V petek, ko bo na vreme pri nas vplivala oslabljena hladna fronta, spet lahko nastanejo krajevna neurja z močnejšimi nalivi in točo.

Lepše vreme se nam obeta od sobote do sredine prihodnjega tedna, ko bodo popoldanske nevihte redke in omejene bolj kot ne le na hribovite predele, temperature pa bodo višje in se bodo po nižinah gibale okoli 30 stopinj Celzija.