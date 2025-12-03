Svetli način
Slovenija

V Mahleju načrtovani še trije sestanki, 'Če dogovora ne bo, bomo stavkali'

Šempeter pri Gorici, 03. 12. 2025 10.02 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
9

Na torkovih pogovorih sindikata in vodstva podjetja so toliko zbližali poglede, da do napovedane opozorilne stavke ni prišlo. Kot je za STA povedal predsednik sindikata Skei v družbi Mahle Dejan Sirk, imajo z vodstvom podjetja dogovorjene še tri sestanke – če dogovora ne bo, bodo prihodnji teden stavkali.

Podjetje Mahle
Podjetje Mahle FOTO: Aljoša Kravanja

Po torkovih pogajanjih je bila dvourna opozorilna stavka zamrznjena, saj so po Sirkovih besedah dosegli pomemben napredek.

"Cilj je bil, da se ponovno usedemo in se pogovarjamo o novi strategiji, ki bo zagotavljala stabilnost podjetja v Šempetru. Na pogajanjih s poslovodstvom smo se tako seznanili s svežimi informacijami glede novih projektov, ki naj bi nadomestili izgubljene, ter zagotavljali stabilizacijo kadra in znanja v podjetju," je še povedal Sirk.

Najtežja pogajanja glede selitve dela proizvodnje v BiH

Zbližali so tudi poglede na investicije v industrijske segmente, kot so jih po Sirkovih besedah vodstvu priporočali zaposleni. "Poslovodstvo je zagotovilo nekaj sredstev in investicij v te segmente," je dejal in dodal, da je bilo najtežje pogajanje glede selitve dela proizvodnje v BiH. Prav na tem področju bodo na prihodnjih sestankih še morali zbližati stališča glede nevarnosti selitve proizvodnje alternatorjev v tujino.

"Zamik selitve ni pogoj za stavko, nevarnost, ki jo vidimo, je predvsem hitrost selitve, saj bi to lahko pripeljalo do izpada proizvodnje. Naš glavni cilj pa je bil stabilizacija podjetja in ohranjanje kadra, da ne bi izguba posla, do katere je prišlo pred nekaj meseci, pomenila dodatnega odpuščanja," je še pojasnil Sirk.

V naslednjih treh dneh ima Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei) v podjetju napovedane še tri sestanke z vodstvom družbe; če zbližanja ne bo, bo sledila stavka, ki bo potekala 9., 11. in 12. decembra.

mahle stavka pogajanja
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Minifa
03. 12. 2025 10.50
+1
Poleg Božičnice bodo prejeli še čestitko, novoletno voščilnico srečno v Novo leto z Golobom na zavod ))))
ODGOVORI
1 0
Jon Bacek
03. 12. 2025 10.49
+1
Vsi, ki so volili svobodo in dr. Goloba, nimajo pravice stavkati, kajti Robert, njihov izvoljenec je izjavljal, naj podjetja preselijoi v tujino.
ODGOVORI
1 0
Divji petelin
03. 12. 2025 10.48
+1
Ja še kar se bunite, čez 2-3 leta boste iskali delo drugje…to so dejstva. Lastnik je že potegnil križ ćez večino zaposlenih…
ODGOVORI
1 0
bb5a
03. 12. 2025 10.37
+5
Sej je Golob lepo reku, da naj podjetniki spokajo iz Slovenije... V bosni so pač precej manjši davki in ni božičnice... lahka odločitev za vodstvo...
ODGOVORI
5 0
OrodniK
03. 12. 2025 10.53
A jih je Snežić prepričal? LOL Če ne spokamo te golobarske vlade že včeraj, smo ga na*ebal... Vsi ukrepi protigospodarske golobarske kriminalne združbe so z namenom ustvarjanja revščine večine-humusa za rdečo revolucijo 2.0., seveda pod njihovim vodstvom... Dolanc: 'Naj se ve da smo in bomo na oblasti mi komunisti, ker če ne bi bili mi bi bil nekdo drug, to pa se nikoli ne bo zgodilo.' Tudi če morajo pol naroda likvidirat. Že videno!
ODGOVORI
0 0
Minifa
03. 12. 2025 10.26
+5
Komunizem in socializem ne priznava lastništva, v Velenjakovcu ( Firma Gorenje ) so Kitajci povedali županu, da to več ne obstaja, da se ne bodo pasli po njihovi firmi, sedaj pa že selijo vse iz Slovenije. Županu in klovnom na OBČINI pa se še danes vleče curla po ASFALTU.
ODGOVORI
5 0
galeon
03. 12. 2025 10.31
+1
Samo malo napako si storil. Gorenje je bilo državno podjetje in ne občinsko.
ODGOVORI
1 0
Jon Bacek
03. 12. 2025 10.51
Gorenje je nekoč bilo državno podjetje, kjer so se svaljkali najbolj vplivni kadri SD. Na plačičnihm listah so bili ljudje v SD in bližnji, ki niso nikoli hodili v službo. Selitev je le posledica socializma v tej tovarni.
ODGOVORI
0 0
galeon
03. 12. 2025 10.24
+3
Vi kar stavkajte. Lastnik bo itak zaprl, če si vi znucate rit in glavo. Zahvalite se pa vsem vladam do sedaj.
ODGOVORI
3 0
