V Mahleju načrtovani še trije sestanki, 'Če dogovora ne bo, bomo stavkali'

"Cilj je bil, da se ponovno usedemo in se pogovarjamo o novi strategiji, ki bo zagotavljala stabilnost podjetja v Šempetru. Na pogajanjih s poslovodstvom smo se tako seznanili s svežimi informacijami glede novih projektov, ki naj bi nadomestili izgubljene, ter zagotavljali stabilizacijo kadra in znanja v podjetju," je še povedal Sirk.

Po torkovih pogajanjih je bila dvourna opozorilna stavka zamrznjena, saj so po Sirkovih besedah dosegli pomemben napredek.

Zbližali so tudi poglede na investicije v industrijske segmente, kot so jih po Sirkovih besedah vodstvu priporočali zaposleni. "Poslovodstvo je zagotovilo nekaj sredstev in investicij v te segmente," je dejal in dodal, da je bilo najtežje pogajanje glede selitve dela proizvodnje v BiH. Prav na tem področju bodo na prihodnjih sestankih še morali zbližati stališča glede nevarnosti selitve proizvodnje alternatorjev v tujino.

"Zamik selitve ni pogoj za stavko, nevarnost, ki jo vidimo, je predvsem hitrost selitve, saj bi to lahko pripeljalo do izpada proizvodnje. Naš glavni cilj pa je bil stabilizacija podjetja in ohranjanje kadra, da ne bi izguba posla, do katere je prišlo pred nekaj meseci, pomenila dodatnega odpuščanja," je še pojasnil Sirk.

V naslednjih treh dneh ima Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei) v podjetju napovedane še tri sestanke z vodstvom družbe; če zbližanja ne bo, bo sledila stavka, ki bo potekala 9., 11. in 12. decembra.