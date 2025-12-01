V Mahleju napovedana dveurna opozorilna stavka

Glavne stavkovne zahteve so zamrznitev selitve proizvodnega programa alternatorjev v BiH, posledično prekinitev izvajanja programa presežnih delavcev ter ohranitev kritične mase zaposlenih in znanja v podjetju, je poročal Radio Robin.

V sindikatu Skei Mahle obenem zahtevajo, da "se reorganizira plan investicij in investicije preusmeri v industrijske segmente, ki jih bolje obvladujemo in imamo že potencialne kupce, da se dodatne investicije preusmeri v nadgradnjo proizvodne opreme proizvodnega programa alternatojev, ta, ki naj bi se selil, s ciljem, da se poveča ustvarjanje dobička in da na ta način zagotovimo stabilizacijo podjetja, da umirimo slabo psihološko stanje zaposlenih, ki povzroča beg kadra in posledično bi lahko rekli tudi beg intelektualne lastnine", je za radio dejal predsednik sindikata Skei v družbi Mahle Dejan Sirk.

Kot je povedal, stavko podpira večina zaposlenih tako v šempetrski kot tudi bovški in komenski enoti družbe Mahle.

Vodstvo Mahleja se je popoldan sestalo s sindikatom, na sestanku poskušajo zbližati stališča in preprečiti stavko.