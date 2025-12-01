Svetli način
Slovenija

V Mahleju napovedana dveurna opozorilna stavka

Šempeter pri Gorici, 01. 12. 2025 19.20 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
15

Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei) je za torek napovedal dvourno opozorilno stavko v enotah družbe Mahle. Zahtevajo zamrznitev selitve proizvodnega programa alternatorjev v BiH in izvajanje programa presežnih delavcev.

Glavne stavkovne zahteve so zamrznitev selitve proizvodnega programa alternatorjev v BiH, posledično prekinitev izvajanja programa presežnih delavcev ter ohranitev kritične mase zaposlenih in znanja v podjetju, je poročal Radio Robin.

V sindikatu Skei Mahle obenem zahtevajo, da "se reorganizira plan investicij in investicije preusmeri v industrijske segmente, ki jih bolje obvladujemo in imamo že potencialne kupce, da se dodatne investicije preusmeri v nadgradnjo proizvodne opreme proizvodnega programa alternatojev, ta, ki naj bi se selil, s ciljem, da se poveča ustvarjanje dobička in da na ta način zagotovimo stabilizacijo podjetja, da umirimo slabo psihološko stanje zaposlenih, ki povzroča beg kadra in posledično bi lahko rekli tudi beg intelektualne lastnine", je za radio dejal predsednik sindikata Skei v družbi Mahle Dejan Sirk.

Kot je povedal, stavko podpira večina zaposlenih tako v šempetrski kot tudi bovški in komenski enoti družbe Mahle.

Vodstvo Mahleja se je popoldan sestalo s sindikatom, na sestanku poskušajo zbližati stališča in preprečiti stavko.

Podjetje Mahle
Podjetje Mahle FOTO: Aljoša Kravanja

Če bo v torek prišlo do opozorilne stavke in če z vodstvom ne zbližajo stališč, sindikat napoveduje celodnevno stavko, in sicer za 9. december, nato pa še za 11. in 12. december.

Podjetje Mahle ima sedež v Šempetru pri Gorici, poslovne prostore pa še v Ljubljani in Mariboru. Družba je bila ustanovljena leta 1960 in sodi med največje slovenske izvoznike in zaposlovalce v regiji. V družbi, ki je leta 2014 po prodaji takratne Letrike postala del nemške skupine Mahle, v sodelovanju s svetovnimi industrijskimi proizvajalci razvijajo in proizvajajo mehatronske izdelke.

Družba namerava prihodnje leto v BiH preseliti proizvodnjo alternatorjev. Zaradi te selitve dela nameravajo ukiniti 270 delovnih mest. Ukrep pripisujejo šibkemu povpraševanju v Evropi. Selitev programa alternatorjev je bila prvotno napovedana za letos, a so jo v sindikatu uspeli zamakniti v prihodnje leto.

mahle opozorilna stavka podjetje Šempeter pri Gorici
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Kviz
01. 12. 2025 21.48
Levnuhi, konec je socializma. Lastnik se odloča po svoji vesti. Verjetno ni to zadnja selitev v države bivše juge, ker Slovenija je za lastnike podjetij draga država. Se bodo zaposlili v Golobovem "super računalniku", ali pa na borzi ker primanjkuje nekaj tisoč delavcev.
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
01. 12. 2025 21.48
+1
Ja v ministrstvu za dolgo oskrbo pa dodatki letos cca 3000 po glavi, no tja je šel ves zbrani denar za oskrbo!!!
ODGOVORI
1 0
Fery Zaka
01. 12. 2025 21.47
270 kosov pa res ni nič. Predlagam da se jih zaposli v javnem sektorju. 5 tisoč se jih zaposli na novo vsak mandat in nobenemu ni nič jasno, na kakšna delovna mesta in kaj naj bi delali. Sicer vsi vemo kaj, le povedati se ne sme. Tako da... 270 gor ali dol, ni omembe vredna številka.
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
01. 12. 2025 21.39
Mahle ga mahle
ODGOVORI
0 0
NLKP
01. 12. 2025 21.02
-3
2 uri????
ODGOVORI
0 3
Klobasazulu
01. 12. 2025 20.59
+1
Hitro poslite hana..je reku da bo opazoval livarno Maribor..On je minister in bo opazoval..Kot bi kriminalisti opazovali kako nekoga streljajo...Bravo han..lubadar
ODGOVORI
3 2
ata_jez
01. 12. 2025 20.55
+1
A Han pa Golob vesta? 🤣 Ali sta celo kriva? 🤣 Generalno gledano tuje firme dobijo več podpore in odpustkov kot domače. Če pa bodo Bosanci delali za manj in (ali) ponudili nemcem več odpustkov, naj mi gremo v to tekmo? Po eni strani 'dostojno plačilo' in delovni pogoji, po drugi pa 'zakaj gredo'? 🤣 Zakaj so pa sploh prišli v Slovenijo? Mogoče, ker so bili Nemci predragi? 🤣
ODGOVORI
2 1
zasvobodo22
01. 12. 2025 21.19
+2
ker jim.jansari poklonil odlicno.firmo kot se veliko drugih.
ODGOVORI
2 0
mag. Harman Regalnik
01. 12. 2025 20.53
+0
Predsednik sindikata si je z delavsko placo ob zacetku selitve programa omislil audija za 100.000 eur. Vso sreco, delavci Mahleja. Ob tem vodstvu v kombinaciji s trenutno vlado jo boste se kako potrebovali.
ODGOVORI
3 3
Qwerty
01. 12. 2025 20.49
+2
Pa stavka ne bo nic pomagala, proces gre naprej, to je ze zdavnaj zmenjeno in lahko vsi stavkajo od jutri naprej pa do trenutka ko ugasnejo zadnjo luč. Samo še v slabši luči se kažejo delodajalcu.
ODGOVORI
2 0
Qwerty
01. 12. 2025 20.46
+0
En modrec je nekaj casa nazaj dejal:spodobi se da podjetja optimizirajo stroške ter preselijo svoje poslovanje v tujino. Le kateri modrec je to bil? Ve kdo njegovo ime? Pa kaj dela tale “gospod”?
ODGOVORI
2 2
galeon
01. 12. 2025 20.34
+3
Lastnik podjetja lahko z njim dela kar hoče. Za razloge pa naj delavci vprašajo Hana in Goloba.
ODGOVORI
6 3
zasvobodo22
01. 12. 2025 21.21
-1
to niso lastniki ampak lopovi.katerim.pomagali nasi kvazi desnicarji.
ODGOVORI
0 1
zmerni pesimist
01. 12. 2025 20.28
Zelijo
ODGOVORI
0 0
zmerni pesimist
01. 12. 2025 20.27
+5
Sedaj pa vprašajte goloba zakaj želiko preseliti proizvodnjo v bosno
ODGOVORI
7 2
Novice
Šport
POP IN
TV oddaje
Ostalo
