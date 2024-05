V maju številne zapore po naši prestolnici. Kje morate posebej načrtovati pot?

V petek ob peti ure zjutraj se bo promet na Linhartovi v Ljubljani, med Železno cesto in Topniško ulico, povsem zaustavil. Popolna zapora bo, če se le dela ne bodo zavlekla, trajala vse do konca junija. Obvoz bodo seveda imeli tudi mestni avtobusi na lini 7, 7I in 22, vozili bodo po Vojkovi in Topniški, Dunajski cesti in Samovi ulici.

Rekonstrukcija ceste, sicer polne razpok in lukenj, med katerimi je praktično treba voziti slalom, se je začela oktobra lani. Prenovili bodo kanalizacijo, vodovod, vročevod, preuredili štiri križišča, kolesarske steze in pločnike.

Ko bodo dela končana, bo Linhartova postala štiripasovnica: z rumenimi pasovi za mestne avtobuse, več prostora pa naj bi bilo tudi za pešce in kolesarje.

In če so pred začetkom del, ob nasprotovanju domačinov padala drevesa, naj bi bilo, ko bodo dela končana vse drugače, obljubljajo na ljubljanski občini. "Da drevesa bodo podrta, ampak bo več kot trikrat novih," je lani dejal ljubljanski župan Zoran Jankovič.

Posadili naj bi 220 dreves in več kot 1800 grmovnic. Ni pa to edina majska zapora v prestolnici. Od ponedeljka pa vse do 20. maja bo popolnoma zaprta Pokopališka ulica. Od devete ure zvečer in do pete ure zjutraj bo zaradi gradnje viadukta, v noči s sobote na nedeljo ter v noči iz prihodnjega torka na sredo popolnoma zaprt tudi del dunajske ceste, tako za avtomobile in avtobuse kot tudi za pešce in kolesarje.