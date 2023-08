V Malečniku že več kot pol leta brez družinskega zdravnika

Ko je zdravnica v Malečniku, ki je skrbela za okoli 2000 pacientov, napovedala odpoved koncesijske pogodbe, je Mestna občina Maribor najprej ponudila mesto mariborskemu zdravstvenemu domu, a ta zaradi pomanjkanja zdravnikov ni sprejel ponudbe.

Novembra lani je zato občina objavila javni razpis za izbiro novega koncesionarja, na katerega se je prijavil samo medicinski center Julius s sedežem v Mariboru, ki sicer ponuja storitve psihiatrije, psihologije, specialne pedagogike in logopedije.

Aprila so sklenili koncesijsko pogodbo, a po dveh mesecih je bila ambulanta še vedno zaprta. Po poročanju medijev Juliusu ni uspelo pridobiti ustreznega kadra.

Občina mu je zato odvzela koncesijo in mestni svet je prejšnji teden na dopisni seji soglašal, da se objavi nov razpis za koncesionarja v Malečniku. "Razpis načrtujemo konec avgusta, saj čakamo na soglasje ministrstva za zdravje in pravnomočnost odloka, sprejetega na mestnem svetu," so povedali na občini. Koncesijo nameravajo podeliti za 15 let.