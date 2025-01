V manj kot eni uri do finančnih sredstev za poslovanje

OGLAS

Podjetja v določenih situacijah potrebujejo čim hitrejše financiranje svojih poslovnih procesov ali obratnih sredstev, nakupov materiala ali manjših strojev oz. naprav, ali pa morajo poplačati davčne obveznosti. Če vam pridobivanje kratkoročnih sredstev na bankah predstavlja prevelik zalogaj, obstaja tudi zelo priročna avtomatizirana rešitev, ki je dostopna vse dni v letu, 24 ur na dan.

Takojšen kredit za podjetje – odobritev že v manj kot 60 minutah, brez obiska banke, vse iz domače pisarne, ali preko mobilnega telefona Kredit za podjetje je možen preko sistema, s katerim preprosto oddate spletno kreditno vlogo oz. vprašalnik in sledite avtomatiziranim korakom, ki jih prejmete na naš posredovani e-mail naslov. Pri tem se izognete obsežni administraciji oz. dolgotrajnim postopkom priprave dokumentacije, s katero se običajno srečate na banki. Zlasti ugoden pa je časovni vidik, saj od oddane vloge do končne odobritve kredita lahko preteče zgolj ena sama ura oz. v praksi še manj. Obetate si lahko kratkoročna sredstva v višini: - od 1.000,00 EUR - do največ 350.000,00 EUR, in sicer za obdobje 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja oz. reprograma za enako obdobje. In vse to lahko dosežete brez stroškov odobritve in drugih nepotrebnih izdatkov. Kakšni pa so pogoji? Brez nekaj pogojev seveda ne gre, zato si kljub preprostemu postopku vnaprej pripravite naslednjo dokumentacijo in podatke: - Osnovni podatki podjetja (naziv podjetja, davčna številka, opis dejavnosti, višina prometa v preteklem letu in predvidena višina prometa v tekočem in naslednjem poslovnem letu, plačilna sposobnost itd.), - Bilanca za predhodno poslovno leto in delna bilanca za tekoče poslovno leto, - TRR izpiski prometa za preteklih 12 mesecev v enotnem dokumentu, - register osnovnih sredstev, - ustrezno zavarovanje (premičnina ali nepremičnina).

Za ustrezno zavarovanje štejejo tako: - premičnine: - vozila, večji proizvodni stroji, ali gradbena in delovna mehanizacija - fotografija premičnine v naravi, fotografija računa, prometnega dovoljenja ali zavarovalne police; - nepremičnine: - poslovni prostor, skladišče, gradbena parcela, kmetijsko zemljišče, sadovnjak, gozd, hiša, stanovanje, itd. - ZK izpisek, ki mu lahko dodamo cenitveno poročilo, ter fotografije nepremičnine v naravi (v primeru hipoteke tudi potrdilo upnika o odprtem dolgu na dan vloge). Na seznam neustreznega zavarovanja spadajo denimo: gostinska oprema, ladje in druga plovila, mobilne hiške, zlato, računalniki, manjši stroji ter tudi terjatve in zaloge ter drugo. Če zaprošate za zneske do 3.000,00 EUR, pa vam načeloma ne bo potrebno prilagati te dokumentacije, v kolikor izpolnjujete pogoj, da že nekaj let poslujete na trgu z rednimi prilivi in nimate blokad. V nekaterih primerih morda tudi ne boste primerni kandidati za odobritev, in sicer: - če nimate sedeža in aktivnega poslovnega TRR računa v Sloveniji, - če ne poslujete vsaj dve leti, - če imate več kot 30 dni zaporedne blokade poslovnega TRR računa, - če niste ustvarili več kot 50.000,00 EUR prometa v preteklem poslovnem letu - ter v drugih primerih.

