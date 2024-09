V mariborskem podjetju zaposlenim na voljo neomejen plačan dopust

V Mikro+Polo je trenutno zaposlenih okoli 150 ljudi v Sloveniji in še v treh državah. V podjetju so dobrodošli tudi otroci zaposlenih in njihovi pasji prijatelji.

Že 10 let pa imajo njihovi zaposleni neomejeno število dni plačanega dopusta. "Mi smo na slovenskem trgu pionirji v neomejenem plačanem dopustu, pred 10 leti je to predlagal en sodelavec, ki zelo rad potuje, in ker je naš direktor tak vizionar, smo rekli, v redu, bomo to poskusili, gremo v spremembo in po 10 letih zadeva funkcionira odlično, učinki pa so samo pozitivni," razlaga direktorica splošnih služb v podjetju Breda Kodba.

Dodaja še, da v podjetju opažajo večjo zvestobo, zadovoljstvo in produktivnost zaposlenih.

"Neomejen plačan dopust je ena izmed boljših ugodnosti. Že sam občutek svobode na začetku leta, ki ga imaš, ko planiraš dopust, je neprecenljiv. Ni tistega preračunavanja, kako ga bom vzel, ali ga bom kombiniral s praznikom, mi bosta ostala dva dneva na koncu leta za kakšne izjemne nepredvidljive situacije, in to je neprecenljivo," pravi vodja marketinga Dejan Hojnik.