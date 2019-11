V mariborskem UKC omejili obiske

V UKC Maribor bodo zaradi epidemiološke situacije na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja obiske omejili na eno zdravo osebo, so sporočili iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. V času jesenskih ohladitev vremena so najbolj ogroženi dojenčki in majhni otroci, še zlasti nedonošeni.