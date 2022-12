V mariborskem zavetišču za živali poskrbeli za praznično vzdušje

Ker se nekateri v teh dneh ne morejo upreti uporabi pirotehnike, Policija prosi, da če jo že uporabljate, pri tem ne ogrožate sebe in drugih. Nesreč je bilo že preveč, pokanje pa je tudi velik stres za živali. V mariborskem zavetišču za živali zato svetujejo: tudi če so vaši hišni ljubljenčki vajeni življenja zunaj hiše, jih ob morebitnem pokanju povabite v notranjost. Sicer pa so tudi sami v azilu poskrbeli za nekoliko praznično vzdušje – postavili so božično jelko, pod njo pa s pomočjo donatorjev nastavili najrazličnejša darila za kužke in muce.