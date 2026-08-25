V mariborskem zdravstvenem domu težave zaradi odhodov oftalmologov

Potem ko sta lani Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor zapustila dva specialista oftalmologa, v kratkem odhajata še dva. Po njunem odhodu bosta v zavodu ostala le še dva specialista, ki pa izvajata izključno otroško oftalmologijo.
V zavodu je sicer že zaposlen tuji specialist oftalmolog za odraslo populacijo, ki pa bo lahko samostojno opravljal delo šele po uspešno pridobljeni poklicni kvalifikaciji, predvidoma čez deset mesecev.
Čakalne dobe za prvi pregled so že sedaj zelo dolge in znašajo približno tri leta, v čakalni vrsti pa je še veliko pacientov brez določenega termina. "Še večjo skrb pa predstavlja zagotavljanje pravočasnih kontrolnih pregledov, ki jih pacienti potrebujejo na tri do šest mesecev, a jim jih zaradi odhodov specialistov v našem zavodu ne moremo več zagotavljati," priznavajo v zdravstvenem domu.
"Vsem pacientom, ki zaradi nastalih razmer čakajo dlje, in vsem tistim, ki jim ne bomo mogli zagotoviti pregleda, se zato iskreno opravičujemo. Zavedamo se stiske in negotovosti, ki jo takšna situacija povzroča, ter razumemo njihovo nezadovoljstvo, a hkrati paciente prosimo za razumevanje, saj se po najboljših močeh trudimo rešiti nastalo situacijo," dodajajo.
Zdravstveni dom je zaprosil ministrstvo za zdravje za nujno pomoč pri iskanju rešitve. Predlagal je, da se del programa oftalmologije za odrasle, ki ga trenutno ne morejo izvajati sami, skupaj s pacienti trajno prenese k drugim izvajalcem v regiji. "Naš cilj je namreč, da zaradi kadrovskega deficita pacientom, ki jih sami ne moremo več ustrezno obravnavati, zagotovimo čimprejšnjo možnost varne in pravočasne specialistične obravnave pri drugem izvajalcu. Prepričani smo, da bomo skupaj z ministrstvom za zdravje našli ustrezno rešitev v dobro pacientov," še pravijo v zavodu.
"V Mariboru v okviru kliničnega centra deluje 17 specialistov oftalmologov in kot koncesionarjev je samo v Mariboru 12 zdravnic in zdravnikov oftalmologov. Pričakujem, da bodo kolegi prevzeli del teh pacientov," je za Televizijo Slovenija povedal direktor zdravstvenega doma Jernej Završnik. Na odgovor ministrstva za zdravje še čakamo.
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