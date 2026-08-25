V mariborskem zdravstvenem domu težave zaradi odhodov oftalmologov

Potem ko sta lani Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor zapustila dva specialista oftalmologa, v kratkem odhajata še dva. Po njunem odhodu bosta v zavodu ostala le še dva specialista, ki pa izvajata izključno otroško oftalmologijo.

V zavodu je sicer že zaposlen tuji specialist oftalmolog za odraslo populacijo, ki pa bo lahko samostojno opravljal delo šele po uspešno pridobljeni poklicni kvalifikaciji, predvidoma čez deset mesecev.

Čakalne dobe za prvi pregled so že sedaj zelo dolge in znašajo približno tri leta, v čakalni vrsti pa je še veliko pacientov brez določenega termina. "Še večjo skrb pa predstavlja zagotavljanje pravočasnih kontrolnih pregledov, ki jih pacienti potrebujejo na tri do šest mesecev, a jim jih zaradi odhodov specialistov v našem zavodu ne moremo več zagotavljati," priznavajo v zdravstvenem domu.