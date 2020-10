V mariborskem zdravstvenem domu že pošlo cepivo proti gripi

V osrednjem mariborskem zdravstvenem zavodu so cepljenje začeli prejšnji teden. Od 21. do 24. oktobra so cepili 2350 ljudi, od tega so samo v sobotni akciji v Zdravstveni postaji Tabor cepili 1501 človeka.

Kot so sporočili, imajo trenutno že 4185 prijav za cepljenje na lokaciji Ulice talcev in Zdravstvene postaje Tabor. Ob tem bodo od 7. in 21. novembra na območju občin Rače - Fram, Hoče - Slivnica in Starše cepili 775 ljudi, 14. novembra pa bodo izvedli še akcijo cepljenja za občane občin Ruše, Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi, za katere imajo rezerviranih približno 350 odmerkov cepiva.

Ker imajo cepljenja naročena še v domovih starejših občanov in zaporih, za kar so rezervirali 940 odmerkov, so že porabili vso nabavljeno količino cepiva, zaradi česar trenutno novih prijav za cepljenje ne sprejemajo.

Da bi vendarle cepili še večje število ljudi, so že prejšnji teden naročili dodatnih 5000 odmerkov cepiva, a jih v tem trenutku ni mogoče dobiti, so še sporočili iz Zdravstvenega doma Maribor in dodali, da bodo sprejem prijav znova nadaljevali, ko bodo prejeli informacijo o novi pošiljki cepiva.