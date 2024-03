V mariborski trgovini s stropa na blagajne padel sevalni element

V podjetju Spar Slovenija so za 24ur.com pojasnili, da je v trgovini Interspar v mariborskem Europarku okoli 11. ure s stropa padel sevalni element. Gre za del elementa, ki služi ogrevanju prostora.

Nihče izmed oseb, ki so bile v tem času prisotne v trgovini, ni bil poškodovan. "Zagotavljanje varnosti obiskovalcev v vseh trgovinah Spar in Interspar je na prvem mestu podjetja Spar Slovenija, zato smo trgovino nemudoma zaprli, stranke varno pospremili s kraja dogodka, zaščitili območje ter se lotili saniranja poškodovanih elementov stropa," so zapisali v odzivu.

Dodali so, da je bila poškodba že sanirana in strokovno odpravljena, tako da trgovina od 13.30 znova nemoteno posluje.