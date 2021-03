V mariborskih študentskih domovih imajo pametne domske paketnike

Kot so danes sporočili z mariborske univerze, so prvi in trenutno edini študentski domovi v Sloveniji, ki svojim stanovalcem ponujajo preusmeritev paketov direktno v naselje, v katerem bivajo. S tem jim omogočajo prevzem paketov 24 ur na dan vse dni v tednu.

V sodelovanju s podjetjem Direct4.me so pilotni projekt uvedli v dveh od petih študentskih naselij Univerze v Mariboru (UM). Projekt so poimenovali kar Domski paketnik.

Šest pametnih paketnikov so namestili pred vhodom v Dom 7 v največjem študentskem naselju na Gosposvetski cesti s skupno 1320 ležišči. Še šest paketnikov pa je nameščenih pred vhodom Doma 1 v naselju v Tyrševi ulici, kjer je skupno 711 ležišč.