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Slovenija

V Mariboru 48 novih parkomatov, vsi bodo sprejemali kartice

Maribor, 29. 08. 2026 09.23 pred 44 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA
Parkomat

Mestna občina Maribor načrtuje celovito digitalizacijo mirujočega prometa na območju občine. V okviru projekta, vrednega 488.000 evrov z DDV, je predviden nakup 48 novih parkomatov in nadgradnja obstoječih 38 parkomatov. Na vseh parkomatih bodo namestili opremo za omogočanje plačevanja parkirnine s plačilno kartico.

Projektno dokumentacijo je ta teden na dopisni seji potrdil mestni svet, investicija pa naj bi bila izvedena še letos. "Cilj investicije je vzpostaviti sodoben, učinkovit in enotno upravljan sistem mirujočega prometa, ki bo omogočal enostavnejše plačevanje parkirnih, učinkovitejši nadzor in upravljanje parkirnih površin ter nadaljnjo tehnološko nadgradnjo sistema," izhaja iz gradiva.

Obstoječi sistem parkiranja v Mariboru je sestavljen iz več različnih tehnoloških komponent, ki sicer delujejo, a niso v celoti integrirane v enoten digitalni sistem nadzora in upravljanja.

Z novim sistemom bo po navedbah občine mogoče učinkoviteje spremljati veljavnost parkirnin in dovolilnic ter izboljšati postopke evidentiranja in obravnave nepravilnosti. "S tem se bo povečala učinkovitost izvajanja parkirnega režima in zagotovila večja preglednost nad uporabo parkirnih površin," pojasnjujejo.

Parkomat
Parkomat
FOTO: Aljoša Kravanja

Predvidena je zamenjava parkomatov, pri katerih nadgradnja ni mogoča, medtem ko bodo parkomate, pri katerih je nadgradnja izvedljiva, ustrezno posodobili. Še vedno bo sicer možno tudi plačevanje parkirnine z gotovino.

Še vedno tudi velja, da je za prihod v mesto najbolje uporabljati javni potniški promet. Mariborski mestni avtobusi bodo 1. septembra začeli voziti po okrepljenih voznih redih, ki veljajo v času šolskega leta. S tem se ob pogostejših odhodih vračajo tudi integrirane linije, hkrati pa podjetje Marprom in Mestna občina Maribor testno uvajata prevoz na klic ob nedeljah na liniji P10 Malečnik.

"Ta storitev, ki bo zaživela 6. septembra, bo uporabnikom linije P10 ob nedeljah ponudila dodatne možnosti prevoza, saj se bo z njo število odhodov v nedeljskem voznem redu podvojilo. To pomeni lažje načrtovanje poti, večjo prilagodljivost in boljšo dostopnost javnega prevoza tudi konec tedna," sporočajo iz Javnega holdinga Maribor.

Vožnje, ki bodo opravljene po sistemu prevoza na klic, so v voznem redu linije P10 označene s črko K za uro odhoda. Prevoz bo treba naročiti istega dne najmanj 90 minut pred želenim odhodom.

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KOMENTARJI2

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ZeleniGuru
29. 08. 2026 10.03
10.000 za en tak avtomat ? jaz jih naredim za 3.000. Kje zbirate ponudnike ? koliko ima župan od tega ? Sicer pa sem mnenja, da bi se moralo vse avtomate uničit. Občina naj bo sofinancirana pošteno in ne iz kazni do njihovih meščanov. Zgrešen sistem.
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+1
1 0
spermi?
29. 08. 2026 09.49
Zopet bo nekaj dela za vandale .
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+1
1 0
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