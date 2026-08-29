V Mariboru 48 novih parkomatov, vsi bodo sprejemali kartice

Projektno dokumentacijo je ta teden na dopisni seji potrdil mestni svet, investicija pa naj bi bila izvedena še letos. "Cilj investicije je vzpostaviti sodoben, učinkovit in enotno upravljan sistem mirujočega prometa, ki bo omogočal enostavnejše plačevanje parkirnih, učinkovitejši nadzor in upravljanje parkirnih površin ter nadaljnjo tehnološko nadgradnjo sistema," izhaja iz gradiva.

Obstoječi sistem parkiranja v Mariboru je sestavljen iz več različnih tehnoloških komponent, ki sicer delujejo, a niso v celoti integrirane v enoten digitalni sistem nadzora in upravljanja.

Z novim sistemom bo po navedbah občine mogoče učinkoviteje spremljati veljavnost parkirnin in dovolilnic ter izboljšati postopke evidentiranja in obravnave nepravilnosti. "S tem se bo povečala učinkovitost izvajanja parkirnega režima in zagotovila večja preglednost nad uporabo parkirnih površin," pojasnjujejo.