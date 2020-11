V Mariboru aktivirali nadomestno lokacijo za hrambo pokojnikov

Ne samo pri nas, tudi drugod po svetu narašča število smrti zaradi novega koronavirusa. Medtem ko bolnišnice pokajo po šivih, pa so močno obremenjeni tudi pogrebni zavodi, ki jim za zdaj sicer še uspeva skrbeti za reden odvoz in shrambo pokojnikov.

Ker so trenutno že presežene kapacitete shranjevanja pokojnikov v UKC Maribor, so v štajerski prestolnici aktivirali načrt Civilne zaščite MO Maribor ter izdali odredbo o izvedbi obveznega odvoza in hrambe pokojnikov v času epidemije covida-19, kar pomeni, da so aktivirali nadomestno lokacijo na pokopališču Dobrava, kjer imajo hladilne prostore.

Drugi val novega koronavirusa in njegovo hitro širjenje sta povzročila izredne razmere, katerih posledica je veliko število umrlih.

Priliv bolnikov v bolnišnice je še vedno velik, zato je pričakovati, da bo tudi število umrlih v naslednjih dneh, verjetno tudi tednih, še vedno vztrajalo pri kar visokih številkah.

"Drugi val novega koronavirusa in njegovo hitro širjenje sta povzročila izredne razmere, katerih posledica je veliko število umrlih, v prvi vrsti v bolnišnici. Ob takšni situaciji je nujno preprečiti, da bi se zgodilo enako kot v Italiji, kjer so zaradi nepravočasnega reagiranja ob številnih smrtnih žrtvah imeli težave s prepolnimi mrtvašnicami, od koder so pokojnike s kamioni prevažali na nadomestne lokacije. Delovanje mesta je bilo postavljeno pred velik izziv. A kljub izrednim razmeram stvari zanesljivo tečejo," sporočajo iz Pogrebnega podjetja Maribor, ki skrbi za prevzem pokojnikov.

Podjetje ima koncesijo za interventne prevoze ter je za tovrstne situacije definirano kot strateško podjetje, ki ima hladilna mesta za hrambo večjega števila pokojnikov. Kot navajajo, so za primere povečane umrljivosti opredeljene dodatne ekipe in zadostne kapacitete, tudi v njihovem podjetju pa se te dni soočajo z velikimi obremenitvami in delom preko rednega delovnega časa.