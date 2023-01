V Mariboru ambulanta za neopredeljene v tem tednu, predvidoma tudi v Ljubljani

Na podlagi te analize v mariborskem zdravstvenem domu sklepajo, da ne bo tolikšnega pritiska na ambulanto za bolnike brez izbranega družinskega zdravnika, kot so mu bili v minulih dneh priča v Ljubljani. "Bomo videli, kako bo, in temu primerno se bomo organizirali," je povedal Završnik.

Po njegovih podatkih so osebe brez izbranega zdravnika na mariborskem območju večinoma stare od 18 do 50 let. "Ti niso toliko bolni in zato ni tolikšnih potreb," je pojasnil.

V ZD Maribor šest ambulant

Za ZD Maribor je predvidenih šest ambulant. Vzpostavljanje teh ambulant je po besedah Završnika predvideno tako, da se vsaka naslednja vzpostavi takrat, ko bo v prejšnji opredeljenih toliko bolnikov, da zadostijo 1895 količnikom.

Pripravljenost za delo v teh ambulantah je izrazila okoli polovica od skupno 48 zaposlenih zdravnikov v tem zdravstvenem domu. "Tu gre za prostovoljno delo in zdravniki morajo to opravljati ob svojem delu. To je naporno," je poudaril direktor.

Dodal je še, da lahko v Mariboru že zdaj vsakdo pride do obravnave pri družinskem zdravniku. Družinski zdravniki v obstoječih ambulantah ZD Maribor sicer že nekaj časa ne vpisujejo več novih pacientov. "Eno je, če nekdo ne vpisuje, drugo pa je, če ne moreš priti do zdravnika. V Mariboru lahko vsak pride do zdravnika, ker imamo dogovor, da se tisti, ki nima izbranega zdravnika, javi v ambulanti, ki je najbližje njegovi lokaciji. In tam ga bodo obravnavali in ga tudi obravnavajo," je pojasnil Završnik.

Trditve, da se ljudje množično zatekajo po pomoč v urgentne centre, ker ne morejo do svojega osebnega zdravnika, so po njegovih besedah neutemeljene. "Analize kažejo, da več kot 70 odstotkov ljudi, ki pridejo na urgenco, ni urgentnih bolnikov. Stvar je v tem, da vam na urgenci naredijo vse. Ljudje so to ugotovili in zdaj gredo tja in v šestih do osmih urah na enem mestu naredijo vse, kar bi sicer morali narediti v treh do šestih mesecih," je ponazoril.