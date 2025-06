V Mariboru bodo preglasili sovraštvo: četrta parada ponosa

"Slogan kampanje ni izbran naključno. Organizatorji četrte mariborske parade ponosa opažamo zaskrbljujoč porast sovražnega govora in drugih oblik sovraštva, usmerjenih proti LGBTQIA+ skupnosti v Mariboru. Kljub pomembnim družbenim in zakonodajnim premikom LGBTQIA+ osebe tako še vedno niso varne in enakopravne v praksi," sporočajo iz MKC Maribor.

V zadnjem letu in pol so zaznali več zaskrbljujočih incidentov, med njimi provokacije in nasilje po pretekli paradi septembra 2023, pojav sovražnih grafitov, uničevanje in krajo mavričnih zastav ter druge grožnje.

"Vse to kaže, da je vidnost LGBTQIA+ oseb v našem mestu še vedno povezana s tveganjem. Ob tem opažamo skrb vzbujajočo normalizacijo sovražnega govora, implicitnih in eksplicitnih pozivov k nasilju ter vse pogostejšo diskriminacijo marginaliziranih skupin," navajajo v MKC Maribor.

Na družbenih omrežjih so intenzivnejšo promocijo parade začeli 14. maja. Objava na Facebooku je med 14. in 31. majem prejela 272 reakcij z emotikoni, med katerimi jih je zgolj 94 izražalo podporo, od 111 komentarjev pa jih je večina vsebovala sovražni govor oziroma pozive k nasilju.