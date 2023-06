V Mariboru bodo z radarjem prežali na prehitre voznike

Kot so sporočili z Mestne občine Maribor, bo merjenje hitrosti potekalo v sredo med 7. in 14. uro. Izvajalec nadzora je podjetje Intermatic.

Mestna občina želi z akcijo vse voznike in udeležence v prometu opozoriti, da so za dobro prometno varnost odgovorni vsi, in sicer predvsem z odgovornim obnašanjem v prometu in vožnjo, ki je v skladu z zmogljivostmi voznika in razmerami na cesti.