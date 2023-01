V Mariboru brez elektrike še nekaj tisoč ljudi, na terenu vse razpoložljive ekipe

"Vse ekipe so bile ves dan na terenu in so se trudile najti in odpraviti čim več napak. Hkrati pa so se sodelavci trudili zmanjšati število odjemalcev, ki so brez napajanja z električno energijo s preklopitvami in izločevanjem okvarjenih sektorjev," so sporočili iz Elektra Maribor.

Čez noč je kljub njihovemu trudu brez elektrike ostalo okrog 5.000 odjemalcev, in sicer med Pohorjem in Kozjakom, nekaj manjših območij na območja Ptuja in Haloz ter na območju Poljčan in Zbelovega.