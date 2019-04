V Mariboru danes poostren nadzor z verigo radarjev

V sredo so na maratonu nadzora hitrosti na 611 lokacijah po Sloveniji policisti ugotovili 862 prekoračitev hitrosti, od tega največ v naseljih. Plačilni nalog so izdali 446 voznikom, 221 pa jih bo plačilni nalog prejelo po pošti. 93 tujih voznikov je globo plačalo na kraju, kjer so jih ustavili, zoper dva voznika pa so policisti obdolženi predlog podali na pristojno sodišče. Sto voznikom so izrekli le opozorilo.

Nadzor poteka v okviru vseevropske akcije, ki poteka v 26 državah, njen namen pa je zmanjšati število prometnih nesreč, ki se zgodijo zaradi hitrosti.