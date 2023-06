V Mariboru dražje tudi parkiranje in pristojbine za čiščenje odpadnih voda

Mariborski mestni svetniki so danes imeli znova na mizi dva predloga o podražitvah - spremembe cen parkiranja in pristojbine za čiščenje odpadnih voda na centralni čistilni napravi. Z obema predlogoma je mestni svet soglašal.

Mariborski mestni svetniki so danes nadaljevali pred dvema tednoma prekinjeno sejo , na kateri je ekipa župana Saše Arsenoviča znova poskušala doseči potrditev predlaganih podražitev občinskih storitev. Na dnevnem redu je bilo odločanje o spremembi cen parkiranja in pristojbine za čiščenje odpadnih voda na centralni čistilni napravi Maribor.

Pri pristojbini za čiščenje odpadnih voda na čistilni napravi bo povprečno gospodinjstvo po novem v povprečju na mesec odštelo 3,8 evra (neto) več. Andraž Mlaker iz občinskega urada za komunalo, promet in prostor je pojasnil, da je bila zadnja uskladitev cen v letu 2010, trenutni predlog pa predstavlja le začasno rešitev do poletja 2024, ko poteče koncesijska pogodba z družbo Aquasystems. Zatem bo cena oblikovana na novo, in sicer po enotni metodologiji, kar obstoječa pogodba ne zajema. Če predlagano zvišanje pristojbine ne bi bilo sprejeto, bi moral razliko namesto končnih uporabnikov prevzeti občinski proračun, je še povedal Mlaker.

SDS je glasovala proti, saj po besedah njenega predstavnika Milana Mikla meni, da se lahko s spreminjanjem cene počaka do izteka koncesijske pogodbe. Kritičen je bil tudi Stojan Auer iz Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR), ki je izpostavil visoke dobičke koncesionarja.

Svetniška skupina Gibanja Svoboda (GS) je imela do tega predloga pomisleke in je želela podrobnejše podatke o poslovanju z družbo Aquasystems, a se je po besedah njene predstavnice Davorke Pregl odločila danes to podražitev podpreti, še vedno pa pričakuje podrobnejšo seznanitev.

Župan Saša Arsenovič je na začetku seje podrobno predstavil finančne izzive, s katerimi se sooča občina in ki da so vodile do težav pri financiranju programov športa, kulture in sociale. Med drugim je izpostavil pozno sprejetje občinskega proračuna, čemur je sledil poznejši začetek postopkov za zadolževanje. Brez proračuna tudi niso smeli v prodajo premoženja, kar pomeni poznejše prilive. "Likvidnostno stanje na občini je stabilno. Poravnane so vse obveznosti, tako za maj kot tekoče v juniju," je poudaril.

Dodal je, da je nujno tudi zalaganje sredstev za investicije, ki so sofinancirane s strani države in EU, podpis teh sofinacerskih pogodb pa je odvisen od sprejetja rebalansa proračuna države, na katerega je bil vložen veto. "Upamo, da bo rebalans jutri sprejet. Potem upamo, da bodo hitro stekli postopki, vendar na ta denar prej kot oktobra ni mogoče računati," je pojasnil.

Višji stroški od načrtovanih so zaradi poznejšega uvajanja podražitev, ki so bile načrtovane v letošnjem proračunu občine. Po sprejetju proračuna so bili soočeni z nižjim sredstvom iz koncesije za vodno pravico, kjer od Dravskih elektrarn Maribor (DEM) dobijo namesto pričakovanih 1,8 milijona le 80.000 evrov, kar naj bi bila posledica vladne kapice na energente. Rastejo pa obresti za kredite, a je začete investicije po besedah Arsenoviča treba dokončati, sicer bo treba vračati državni in evropski denar.

Rekordni proračun z (že) vključenimi podražitvami

Mestni svet je proračun občine, ki je zastavljen v rekordni višini, zaradi številnih kritik sicer sprejel šele 20. aprila. Ni pa podprl vseh načrtovanih podražitev občinskih storitev, na katerih je vodstvo občine zasnovalo proračun.

Na seji konec maja so mestni svetniki podprli podražitev vstopnin v javne športne objekte in javnih vrtcev, niso pa soglašali s predlagano podražitvijo voženj z mestnimi avtobusi. Odločanje o ostalih podražitvah so preložili, saj so sejo po več kot šestih urah prekinili.

Vmes je privrlo na plan tudi nezadovoljstvo športnih društev in klubov, saj jim občina zaradi lukenj v proračunu ne more izplačati celotnih zneskov iz letnega programa športa. Rezi so tudi na področju kulture in sociale, eden od ključev za zagotavljanje zadostnih prihodkov v proračun za vse te programe pa so po navedbah županove ekipe predlagane "uskladitve cen" občinskih storitev. Podražitve naj bi bile nujne zaradi višjih stroškov opravljanja teh storitev, med drugim zaradi višjih cen energentov in višjih stroškov dela.

Odločanje o podražitvah je bilo predvideno že marca, a so ga mestni svetniki takrat z večino glasov preprečili z umikom teh točk z dnevnega reda seje. Poleg podražitve mestnih avtobusov čaka na odobritev še izvzetje Pohorske vzpenjače iz gospodarske javne službe, da bi jo lahko javno podjetje Marprom upravljalo kot tržno dejavnost in se torej vožnje ne bi več sofinancirale iz občinskega proračuna. To naj bi imeli mestni svetniki znova na mizi na seji 22. junija.