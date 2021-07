V Mariboru je skupina moških napadla mestna redarja

Eden od moških v skupini je enega izmed redarjev odrinil, nato pa je drugi moški istega redarja še brcnil v nogo. Mariborska redarja, ki sta se počutila ogrožena, sta prenehala izvajati svoje naloge in se umaknila v službeno vozilo.

Včeraj popoldne sta mariborska mestna redarja na območju Lenta opravljala svoje naloge in na vozila, ki so bila nepravilno parkirana na pločniku, nameščala obvestila o prekršku. Ko sta namestila obvestilo na prvo od parkiranih vozil, pa je do njiju pristopilo več moških, ki so jima pričeli groziti, so sporočili s PU Maribor.

Skupina moških je nato redarjema sledila vse do vozila, kjer je eden izmed moških redarja, ki je bil napaden že prej, brcnil še v predel reber. Prav tako so moški obema grozili s smrtjo in od njiju zahtevali, da na omenjenem predelu ne izvajata več svojih nalog.

Takoj po prejetem obvestilu o dogodku so policisti intervenirali in vzpostavili javni red in mir. Policisti po kazenskem zakoniku obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

"Mariborski policisti ob tem primeru poudarjamo ničelno toleranco do kaznivih dejanj z elementi nasilja ali groženj. Tudi v prihodnje se bomo odločno odzvali na vsako grožnjo, poskus napada ali napad na predstavnike države ali lokalnih skupnosti, ko ti izvajajo zakonite naloge," so dejali na PU Maribor.