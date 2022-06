Štajerska prestolnica je dočakala znameniti Festival Lent, ki bo vse do drugega julija vsak dan ponujal veliko raznolikega dogajanja. Letošnji Lent je že trideseti. Prvega so pripravili leta 1993, v vseh teh letih pa so skupaj našteli že skoraj 12 milijonov obiskovalcev. Pogovarjali smo se z zdaj že legendarnim direktorjem Festivala Lent, Vladimirjem Rukavino.

