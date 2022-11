V Mariboru moški srednjih let ob črnem kombiju učenki ponujal bonbone

"Policisti se v vseh tovrstnih primerih nemudoma odzovemo, zberemo prve informacije in zadevo spremljamo, predvsem v smeri identifikacije oseb in ugotavljanja namena," so poročili s PU Maribor in dodali, da je tako tudi v tem primeru.

Staršem svetujejo, naj se z otroki pogovarjajo o podobnih situacijah in jih opozorijo, naj ne vstopajo v tuja vozila, prejemajo daril od neznanih oseb in naj ne sledijo neznanim osebam, ne glede na obljube. "Otrokom naj pojasnijo, da si poskušajo v takšnih primerih zapomniti čim več podrobnosti o vozilu in osebah in naj pristopijo do najbližje odrasle osebe ter povedo, kaj se jim je zgodilo. O zadevi naj obvestijo starše in policiste," so dodali.