V Mariboru najšibkejšim energetski vavčerji v višini 15 evrov

Potem ko so na prejšnji redni seji že odobrili 30-odstotno občinsko subvencijo dveh položnic za gospodinjstva pri Energetiki Maribor, so pomoč zdaj osredotočili na socialno šibkejše občane. "Iskali smo pot, kako nasloviti tiste, ki so te pomoči dejansko potrebni. V vsakem primeru gre za nek kompromis, saj popolnoma pravične in enakopravne rešitve ne bomo našli. V vsakem primeru smo kot skupnost primorani pomagati someščanom," je dejal župan Saša Arsenovič.

Vavčerje v višini 15 evrov, kolikor približno znaša tudi subvencija na posameznika pri Energetiki Maribor, bodo delili preko občinske humanitarne komisije v sodelovanju s humanitarnimi organizacijami in centrom za socialno delo. Za zdaj so v občinskem proračunu v ta namen zagotovili 200.000 evrov. "Pomoč smo vezali na posameznika, kar pomeni, da bo gospodinjstvo dobilo več kot 15 evrov," je še povedal župan.

V opozicijski Listi za pravičnost in razvoj (LPR) so ocenili, da gre v tem primeru "za največje ponižanje občanov v zgodovini Maribora, saj bodo morali za 15 evrov prositi in stati v vrsti". "To je miloščina," je dodal Milan Mikl z Liste Franca Kanglerja – NLS. "Ne norčujmo se iz ljudi s temi 15 evri političnega bonbončka," je dejala tudi Vladimira Cokoja iz SDS.

Namesto županovega predloga so v LPR predlagali pomoč v višini 50 evrov za vsa gospodinjstva Mestne občine Maribor, ki bi jih lahko koristili za katero koli položnico javne gospodarske službe v mestu. "Menimo, da je to edino pravično. Pomagamo vsem občanom in jih s tem ne ponižujemo," je dejal Stojan Auer iz te svetniške skupine.

Za županov predlog za vavčer za posameznika po 15 evrov je na koncu glasovalo 20 mestnih svetnikov, trije so bili proti, ostali niso glasovali. Obenem je 18 mestnih svetnikov podprlo predlog LPR za pomoč v višini 50 evrov, zato ga bo mestna uprava morala preučiti.