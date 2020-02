V Mariboru občutno zvišanje cen komunalnih storitev

"Dvig cen se bo seveda poznal, a če vemo, da do tega prihaja v največji meri zaradi dviga minimalnih plač, mislim, da je to prav, ker so to ljudje, ki tukaj živijo in si za svoje dobro delo zaslužijo tudi več kot minimalno plačo. Za to pa vemo, da ob vseh drugih dvigih cen ne zadostuje za spodobno življenje," je na današnji novinarski konferenci povedal župan Saša Arsenovič.

Poudaril je, da je najprej kazalo na nujen skupen dvig cen v višini osmih evrov, a so z optimizacijo izvajanja komunalnih storitev uspeli doseči predlagano podražitev za 4,5 evra mesečno, "kar je štiri kave na mesec ali dva soka". "Če želimo ohraniti kakovostno storitev, moramo v to vlagati," je dodal.