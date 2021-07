V Mariboru odprli pametno košarkarsko igrišče Gorana Dragića

Nekdanji reprezentant Goran Dragić je danes skupaj z mariborskim županom Sašo Arsenovičem in legendo slovenske in nekdanje jugoslovanske košarke Ivom Daneuom odprl novo igrišče na Taboru, ki so ga uredili v sodelovanju z njegovo fundacijo. Gre za prvo pametno igrišče v vzhodni Sloveniji, saj se bo gibanje prepletalo s poučnimi vsebinami.

Stoodstotno sem prepričan, da je cilj naše reprezentance olimpijska medalja, saj so že v kvalifikacijah v Litvi, posebej pa na uvodni tekmi z Argentino v Tokiu, dokazali, da so dovolj kakovostni, je ob današnjem odprtju drugega slovenskega pametnega košarkarskega igrišča v mariborskem športnem parku Tabor povedal nekdanji reprezentant Dragić.

Največja posebnost igrišča so informacijske table s prikazanimi osnovnimi in naprednimi košarkarskimi vajami, ki jih je zasnoval veliki slovenski košarkarski zvezdnik, vse vaje pa bodo interaktivno obogatene z vsebinami na športno-izobraževalni platformi, do katere bodo uporabnike vodile QR-kode.

Naložba je vredna dobrih 130.000 evrov, od tega je mestna občina iz proračuna zagotovila nekaj več kot 90.000 evrov, ostalo pa je dodal Dragičev sklad in Fundacija za šport. Za ureditev okolice zunaj območja igrišča so denar prispevali Športni objekti Maribor.

"Vesel sem, da smo z Mestno občino Maribor in pokrovitelji speljali projekt in postavili drugo pametno igrišče v Sloveniji po Ljubljani. Upam, da nam v prihodnje uspe še kakšnega," je dejal Dragić in dodal, da se časi spreminjajo, saj je vse več tehnologije med mladimi, zato so projekt skušali zapakirati v tej smeri.

Na igrišču sta se na dogodku srečala iz oči v oči z mariborsko nogometno legendo Marcosom Tavaresom, ki je skušal Dragića med obema košema premagati kar z nogami. "Marcos nas je obiskal že na mojem kampu, bil je tudi v Miamiju, v nedeljo pa jaz prihajam na nogometno tekmo v Maribor. Res je fenomenalen, tako športnik kot tudi kot človek," je še dodal zvezdnik lige NBA.