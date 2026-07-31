V Mariboru odprli prvo zadružno stanovanje za mlade

Tovrstne zadruge po Simončičevih besedah niso usmerjene v ustvarjanje dobička in delijo obratovalne stroške, zato so cenovno ugodnejša alternativa klasičnemu trgu. "Člani sami upravljajo svoje domove, kar jim daje nadzor, spodbuja medsebojno sodelovanje ter krepi socialno kohezijo," je dodal.

Podobni modeli se po njegovih besedah uspešno uveljavljajo tudi drugod po svetu. Na Finskem predstavljajo več kot 60 odstotkov trga, medtem ko mednarodne študije potrjujejo njihovo večjo cenovno ugodnost, energetsko učinkovitost in višjo stopnjo lastništva v primerjavi s klasičnimi najemnimi stanovanji.

"Verjamemo, da bo naš model javno-zasebnega zadružništva postavil vzor vsem prihodnjim projektom, ki se ukvarjajo s stanovanjsko problematiko mladih oz. stanovanjsko problematiko nasploh," je še povedal Simončič.

V sklopu projekta, ki sta ga sofinancirala tudi mestni urad za kulturo in mladino ter državni urad za mladino, želijo aktivirati prazna, neizkoriščena oziroma slabo izkoriščena stanovanja in zemljišča, kot je bilo to na Tyrševi, poleg tega pa tudi prekvalificirati poslovne stavbe v mestnih središčih v zelene bivanjske enote.

Pri tem nameravajo tudi spodbujati pospešitev umeščanja stanovanjskih projektov v prostor in poenostavitev postopkov pridobivanja dovoljenj s strani civilnega sektorja. Aktivno želijo sodelovati kot deležnik v smislu gradnje v okviru javno-zasebnega partnerstva za enotni sistem stanovanjske podpore za mlade in mlade družine.