Slovenija
V Mariboru odzvanjala glasba velikega pianista
Maribor slavi pomembno kulturno obletnico. Pred natanko 180 leti je v viteški dvorani mariborskega gradu nastopil glasbeni virtuoz Franz Lizst. Koncert skladatelja in pianista, ki je bil takrat na vrhuncu svoje slave, je v štajersko prestolnico privabil množice pomembnežev. In sinoči je njegova glasba znova odzvanjala - v sklopu Poletne muzejske noči so v mariborskem pokrajinskem muzeju po letih raziskovanja poustvarili celoten Lizstov koncertni program.
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