V Mariboru odzvanjala glasba velikega pianista

"Veš, da sem se v soboto zvečer hudo stepel s policistom," reče Janez prijatelju. "Kaj res?" "Ja, grozno je bilo! On je mene tepel z gumijevko, jaz pa njega s praznimi steklenicami." "In kako se je končalo?" "On je zmagal, ker nisem mogel tako hitro prazniti steklenic."