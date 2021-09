Vandali v Mariboru 'pobarvali' spomenik Josipa Jurčiča

Pokrajinski muzej Maribor je na spletu delil fotografije oskrunjenega spomenika, ki je delo kiparja Alojzija Kogovška. "Se je morda neznani storilec s tem dejanjem želel pridružiti dejstvu, da je vlada letošnje leto razglasila za leto Josipa Jurčiča?" so zapisali. Ker so vandali spomenik omadeževali z barvami, ki jih je težko odstraniti, bo treba kip sneti in sanirati.

Kot je za Večer povedala direktorica muzeja Mirjana Koren, so spomenik za zdaj zavili v plastični ovoj, kraj dogodka pa si je že ogledala tudi Policija. Na Mestni občini Maribor so dejanje obsodili, v iskanju hitre rešitve pa so se že povezali z Zavodom za varovanje kulturne dediščine.

Kot je povedal vodja mestnega urada za kulturo in mladino Klemen Brvar, jih žalosti, da je prišlo do tega, saj gre za spomenik enemu od očetov slovenskega naroda, ki je v Mariboru skupaj z Antonom Tomšičem osnoval prvi slovenski časnik Slovenski narod.